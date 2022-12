Alles zum großen Finale: Jetzt die neue Folge "kicker meets DAZN" hören!

KMD - WM-Spezial #7

Die letzte KMD-Folge des Jahres 2022 ist bereit, sich gnadenlos in eure Gehörgänge zu bohren! Benni und Alex besprechen ausführlich das große WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich, ziehen gemeinsam mit kicker-Reporter Matthias Dersch ein Abschlussfazit zu dieser umstrittenen Weltmeisterschaft, schwelgen in Erinnerungen an bessere WM-Zeiten und beantworten als kleinen Bonbon hinten raus diverse Fragen, die Hörer und Hörerinnen eingeschickt haben... Ein großes Dankeschön an dieser Stelle mal wieder an alle, die kicker meets DAZN auch in diesem Jahr so fleißig gehört und unterstützt haben. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! Wir hören uns 2023!