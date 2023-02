Alles zum Brady-Rücktritt und zum Super Bowl: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Tom Brady hat seine Karriere erneut beendet, Sean Payton ein neues Team - und der Super Bowl wirft seine Schatten voraus. Reichlich Diskussionsstoff in der neuen Folge "Icing the kicker".

Diesmal wirklich? Am Mittwoch hat Tom Brady das Ende seiner NFL-Karriere verkündet - wie bereits vor einem Jahr. In der neuen Folge "Icing the kicker" diskutieren Host Kucze, Footballerei-Experte Detti, Berlin-Adler-Coach Shuan Fatah und kicker-Redakteur Michael darüber, ob der "GOAT" es diesmal ernst meint mit dem Rücktritt, was die Gründe für den Schritt sein könnten und welche Auswirkungen sich daraus auf den Quarterback-Markt in der Offseason ergeben.

Auch die zweite prominente Personalie der letzten Tage wird natürlich besprochen. Sean Payton, langjähriger Head Coach der New Orleans Saints, ist zurück in der NFL und heuert bei den Denver Broncos um Russell Wilson an. Ein guter Move oder zu viel Investment?

Nach dem News-Segment wird es hintergründig. Die Crew beleuchtet eingehend die "Road to the bowl" der beiden Super-Bowl-Teilnehmer Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles. Was die beiden Teams in ihrer Herangehensweise vereint und unterscheidet, warum Michael an der Konsole die gleiche Taktik fährt wie die Eagles und was das E-Bike von Shuans Mutter mit all dem zu tun hat: Jetzt hören bei "Icing the kicker"!

#43: Brady-Rücktritt! Super Bowl - Chiefs und Eagles unter der Lupe Die Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles stehen im Spiel des Jahres! Bevor sich die „Icing the kicker"-Crew nächste Woche mit den wichtigsten individuellen Matchups im Super Bowl beschäftigt, blicken Kucze, Shuan, Detti und Michael auf den Weg der beiden Teams ins Finale. Welche Entscheidungen im Front Office haben die Franchises in den letzten Jahren geprägt? Welche personellen Kniffe brachten die beiden Kader dorthin, wo sie jetzt stehen? Welche Rolle spielen die Head Coaches Nick Sirianni und Andy Reid? Vorab sprechen die Jungs natürlich noch über den endgültigen (?) Rücktritt von Tom Brady. War es das tatsächlich für den GOAT? Zudem werden die Verpflichtungen von Sean Payton in Denver und DeMeco Ryans in Houston diskutiert. Die nächste Folge „Icing the kicker" gibt es bereits am kommenden Sonntag - mit der erstmaligen Verleihung der „ITK Honors". Seid gespannt!

