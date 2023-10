Alles zum Ballon d'Or 2023: Nominierte, Preise, Regeln

An diesem Montag wird der Gewinner des Ballon d'Or 2023 gekürt - und vier weitere Trophäen vergeben. Wer ist alles nominiert und wie viele Spieler aus der Bundesliga sind vertreten? Ein Überblick.

Wer gewinnt den Ballon d'Or 2023? Lionel Messi wird in Paris erscheinen, um sich höchstwahrscheinlich seinen achten goldenen Ball abzuholen. Doch darüber hinaus werden auch vier weitere Auszeichnungen im Pariser Theatre du Chatelet verliehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten vorab.

Was ist der Ballon d'Or überhaupt?

Die französische Fachzeitschrift "France Football" vergibt die prestigeträchtige Auszeichnung, die bis 2006 als "Europas Fußballer des Jahres" zu verstehen war, seit 1956. Zunächst nur europäischen Spielern vorbehalten, öffnete sich der Ballon d'Or 1995 für alle Spieler, die in Europa spielen, 2007 für alle Spieler weltweit - und 2018 auch für Frauen.

Zwischen 2010 und 2015 kooperierte "France Football" mit der FIFA, wodurch FIFA-Weltfußballer und Ballon d'Or vorübergehend ein und derselbe Preis waren. Seit 2016 jedoch vergibt der Weltverband wieder seine eigene Trophäe.

zum Thema Alle Ballon-d'Or-Gewinner seit 1956

Bis einschließlich 2021 wurde der Ballon d'Or außerdem an den besten Spieler des Kalenderjahres vergeben, dabei sogar die Gesamtkarriere in die Bewertungsgrundlage einbezogen. Das änderte sich im Vorjahr radikal. Seit 2022 ist nicht mehr das Kalenderjahr, sondern die jeweils zurückliegende Saison maßgeblich - für die Auszeichnung 2023 also die Spielzeit 2022/23.

Außerdem gelten im zweiten Jahr hintereinander neue Bewertungsgrundlagen. Als erstes Kriterium zählt die individuelle Leistung der Nominierten, als zweites ihr Abschneiden mit der Mannschaft und als drittes ihr Talent und ihr Sportsgeist. Es gibt also eine klarere Reihenfolge - und die Gesamtkarriere soll bei der Beurteilung explizit keine Rolle mehr spielen.

Wie wird gewählt? Und wer darf wählen?

Die Redaktion von "France Football" bestimmte bei den Männern und Frauen in diesem Jahr 30 Spieler, die dann einer internationalen Journalisten-Schar zur Wahl vorgelegt wurden. Ihre Stimme abgeben durften Medienvertreter aus den laut FIFA-Weltrangliste besten 100 (Männer) bzw. 50 (Frauen) Nationen. Damit wolle "France Football" mehr "Legitimität und Verlässlichkeit" schaffen, heißt es. Jedes Jurymitglied vergibt an jeweils fünf Spieler absteigend Punkte - 6, 4, 3, 2 und 1. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt den Ballon d'Or. Bei Gleichstand entscheidet, wer häufiger an die erste Position gesetzt wurde.

Welche 30 Spieler sind für den Ballon d'Or 2023 nominiert?

Julian Alvarez (ManCity)

Nicolo Barella (Inter Mailand)

Jude Bellingham (BVB, jetzt Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid, jetzt Al-Ittihad)

Bono (FC Sevilla, jetzt Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (ManCity)

Ruben Dias (ManCity)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Ilkay Gündogan (ManCity, jetzt FC Barcelona)

Josko Gvardiol (RB Leipzig, jetzt ManCity)

Erling Haaland (ManCity)

Harry Kane (Tottenham, jetzt FC Bayern)

Min-Jae Kim (Napoli, jetzt FC Bayern)

Randal Kolo Muani (Frankfurt, jetzt PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Lautaro Martinez (Inter Mailand)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (PSG, jetzt Inter Miami)

Luka Modric (Real Madrid)

Jamal Musiala (FC Bayern)

Martin Ödegaard (FC Arsenal)

André Onana (Inter Mailand, jetzt Manchester United)

Victor Osimhen (Napoli)

Rodri (ManCity)

Bukayo Saka (FC Arsenal)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Bernardo Silva (ManCity)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Aus den aktuellen Bundesliga-Kadern sind also mit Kane, Kim und Musiala lediglich drei Bayern-Profis dabei, dazu kommen mit Bellingham, Gvardiol und Kolo Muani prominente Sommer-Abgänge. Messi, der im Vorjahr erstmals seit 2005 in der Liste fehlte, gilt als Top-Favorit.

Wer ist Favorit auf den Ballon d'Or 2023?

Bei den Buchmachern hat ganz klar Messi die Nase vorn, der zwar mit Paris Saint-Germain nur die französische Meisterschaft holte, seine Bilderbuch-Karriere aber mit dem WM-Titel bei der Endrunde in Katar krönte. Seine individuellen Zahlen sind ebenso beeindruckend: 16 Tore und 16 Vorlagen waren es in 32 Ligue-1-Spielen, bei der WM lief Messi mit sieben Toren und drei Assists in sieben Auftritten heiß. Der kicker-Notenschnitt in Katar von 1,79 spricht eine klare Sprache. Triple-Sieger Erling Haaland pulverisierte zwar Rekorde, muss sich aber wohl hinten anstellen.

Welche 30 Spielerinnen sind für den Ballon d'Or Féminin nominiert?

Alba Redondo (UD Levante)

Kadidiatou Diani (PSG, jetzt Olympique Lyon)

Rachel Daly (Aston Villa)

Linda Caicedo (Deportivo Cali, jetzt Real Madrid)

Fridolina Rolfö (FC Barcelona)

Olga (Real Madrid)

Amanda Ilestedt (PSG, jetzt FC Arsenal)

Hayley Raso (Manchester City, jetzt Real Madrid)

Georgia Stanway (FC Bayern München)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Hinata Miyazawa (Mynavi Sendai, jetzt Manchester United)

Salma (FC Barcelona)

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg)

Millie Bright (FC Chelsea)

Daphne van Domselaar (FC Twente, jetzt Aston Villa)

Sam Kerr (FC Chelsea)

Patri (FC Barcelona)

Ewa Pajor (VfL Wolfsburg)

Debinha (North Carolina Courage, jetzt Kansas City)

Guro Reiten (FC Chelsea)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Aitana (FC Barcelona)

Jill Roord (Manchester City)

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Katie McCabe (FC Arsenal)

Mary Earps (Manchester United)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

Maria Leon (FC Barcelona)

Asisat Oshoala (FC Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Mit Oberdorf und Popp haben also auch zwei deutsche Nationalspielerinnen Chancen. Dazu kommen aus der Bundesliga Stanway (FC Bayern) und Pajor (VfL Wolfsburg).

Welche Trophäen werden am 30. Oktober außerdem vergeben?

Zusätzlich vergibt "France Football" wieder die "Kopa Trophy", benannt nach dem einstigen Ballon d'Or-Gewinner Raymond Kopa, für den besten Spieler unter 21 Jahren (Stichtag: 31. Juli). Stimmberechtigt sind ausschließlich frühere Ballon-d'Or-Sieger. Nach Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019), Pedri (2021) und Gavi (2022) wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal der weltbeste U-21-Spieler des Jahres geehrt.

Als Favorit gilt Ex-Dortmunder Jude Bellingham (Real Madrid), aus der Bundesliga fordern ihn Leipzig-Leihgabe Xavi und Bayerns Jamal Musiala heraus. Im Rennen sind außerdem Alex Balde, Gavi, Pedri (alle FC Barcelona), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rasmus Höjlund (Atalanta, jetzt Manchester United), Antonio Silva (Benfica Lissabon) und Elye Wahi (RC Lens).

Erst zum vierten Mal vergeben wird die "Yashin Trophy", benannt nach dem einstigen Weltklasse-Torwart Lev Yashin. Die obige Journalisten-Jury wählt den besten Keeper der Saison. Die zehn Nominierten 2023: Bono (FC Sevilla, jetzt Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (ManCity), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb, jetzt Fenerbahce), Mike Maignan (AC Mailand), Emiliano Martinez (Aston Villa), André Onana (Inter Mailand, jetzt Manchester United), Aaron Ramsdale (FC Arsenal), Brice Samba (RC Lens) und Nationalkeeper Marc-André ter Stegen (FC Barcelona). Bisher gewannen Alisson (2019), Gianluigi Donnarumma (2021) und Courtois (2022).

Die kleinste und neueste Auszeichnung ist die "Müller Trophy", benannt nach dem legendären Torjäger Gerd Müller. Sie geht an den Spieler, der in der abgelaufenen Saison für Klub und Nationalteam die meisten Tore erzielt hat. Bei den ersten beiden Auszeichnungen triumphierte jeweils der damalige Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (64 Tore im Kalenderjahr 2021, 57 Treffer im Kalenderjahr 2022).