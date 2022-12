Alles zu Viertel- und Halbfinale: Jetzt die neue Folge "kicker meets DAZN" hören!

KMD - WM-Spezial #5

Messi! Neymar! Mbappé! Carsten Ramelow! Alle drin in der neuen Folge des Podcasts eures Vertrauens! Genauso wie kicker-Reporter Oliver Hartmann (aus Katar zugeschaltet!), mit dem Alex und Benni über den Krisengipfel beim DFB, den Verbleib von Bundestrainer Hansi Flick und die neue Rolle von Aki Watzke sprechen. Außerdem gibt's die Tiefenanalyse zu den vier WM-Viertelfinals. Ist Messis Assist die Aktion des Turniers? Oder doch die überragende Freistoßvariante der Weghorst-Niederländer? Ist statt Harry Kane eigentlich doch Jordan Pickford schuld am englischen Ausscheiden? Und warum zur Hölle stehen ausgerechnet die Marokkaner und Kroaten im Halbfinale? Am Ende dieser KMD-Folge bleiben keine Fragen offen - hoffen wir...