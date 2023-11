Alles zu Eagles vs. Bills und dem "Eisbrecher" der Texans: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Thanksgiving in den USA bedeutet traditionell besonders viel Action in der NFL samt ungewöhnlichen Kick-off-Zeiten. Doch beim NFL-Podcast des kicker und der Footballerei bleibt alles beim alten. Alles zum Top-Spiel zwischen den Eagles und Bills, dem "Icebreaker", einer spannenden Community-Frage und natürlich den Upsets-Picks: Jetzt hören bei "Icing the kicker"!

Will im Duell mit den Bills wieder glänzen: Eagles-Receiver A.J. Brown. Icon Sportswire via Getty Images

Bei Thanksgiving geht es in der Regel auch darum, zu zeigen, wofür man dankbar ist. So machen es in der Vorschaufolge auf Week 12 auch Host Kucze, Bundestrainer Shuan Fatah, Detti von der Footballerei und kicker-Redakteur Thomas. Das Quartett blickt kurzweilig auf die vier Duelle, die noch vor dem Sonntag auf dem Spielplan stehen.

Im Anschluss geht der Blick direkt auf das Matchup der Woche, wenn am Sonntagabend die Eagles die Buffalo Bills in Philadelphia empfangen. Für viele sind die Eagles aktuell das stärkste Team der gesamten Liga, während bei den Gästen das Auf und Ab weitergeht. Sorgen die Bills mit Druck auf dem Kessel für ein Ausrufezeichen? Worauf es in diesem Duell besonders ankommt, erklären die Podcaster in der aktuellen Folge.

Beim "Icebreaker" geht der Blick diesmal nach Texas. Denn in Houston ist mit der Ankunft von Head Coach DeMeco Ryans ein Kulturwandel eingetreten. Einen Wandel innerhalb der Saison haben auch die Denver Broncos hingelegt. Bei der Community-Frage wird über die Gründe gesprochen.

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 30. November. Überhaupt gibt es in diesen Wochen wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Folge - stets garniert mit den neu eingeführten Rubriken.

Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen freuen wir uns sowieso immer.

