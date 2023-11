Alles zu Eagles vs. 49ers und eine Packers-Themenrunde: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Week 13 ist in der NFL bereits angesagt - und langsam, aber sicher marschiert die Liga gen Play-offs. Einen Vorgeschmack darauf gibt es beim anstehenden Knaller zwischen Eagles und 49ers. Auch Thema: Ein "Icebreaker" im kalten Green Bay, eine spannende Community-Frage und die Upsets-Picks: Jetzt hören bei "Icing the kicker"!

Mehr geht aktuell kaum - wie auch das aktuelle kicker Power Ranking zeigt: Wenn sich die Philadelphia Eagles (10-1) und die San Francisco 49ers (8-3) am kommenden Sonntag (22.25 Uhr MEZ) im Zuge von NFL-Week 13 gegenüberstehen, dann treffen zwei Giganten aufeinander. Da sind sich auch Host Kucze, Footballerei-Experte Detti und die kicker-Redakteure Jan und Grille einig. Das Quartett blickt in der neuen Ausgabe von "Icing the kicker" kurzweilig auf die Stärken der beiden Teams, was mögliche Schlüssel zum Sieg sein könnten - und wer eigentlich bei den Quarterbacks überlegen sein könnte?

Ist es Eagles-Allrounder Jalen Hurts, der zuletzt eine große Show beim Comeback-Erfolg gegen die Buffalo Bills (37:34 in der Overtime) darbot? Oder doch Brock Purdy, der Übersicht zeigt und das zwischenzeitliche Tal mit drei Niederlagen erfolgreich durchschritten hat? Interessant außerdem, dass dieses Duell in diesem Jahr schon einmal stattgefunden hat - im NFC-Endspiel Ende Januar. Das Bittere damals: Beim klaren 31:7 für Philly hatte San Fran kaum einen Auftrag - Stichwort: Quarterback-Drama in gleich fünf Akten.

Doch nicht nur das Matchup der Woche hat es in dieser Woche in sich - auch die Green Bay Packers (5-6) werden mal wieder ausgiebig diskutiert. Der Thanksgiving-Sieg bei den Detroit Lions hat Eindruck gemacht und die Play-off-Chancen der Käsestädter erhöht. Nun wartet das Sunday Night Game gegen die Kansas City Chiefs (8-3) auf Jordan Love & Co. Und die Podcast-Crew legt ein Hauptaugenmerk auf Defensive Coordinator und "Icebreaker" Joe Barry, der nicht unumstritten ist, zuletzt aber Qualitäten aufs Feld gebracht hat - und gegen Patrick Mahomes' Offense wieder aggressiv bleiben sowie die Laufverteidigung besser in den Griff bekommen sollte.

Außerdem heiß diskutiert: die Carolina Panthers (1-10). Eine Community-Frage führt zu einem klaren Abgesang auf das momentan nach Bryce-Young-Demontagen, Trainerentlassung und Wirren um Besitzer David Tepper im Chaos befindliche Franchise.

- Anzeige - Jetzt den NFL Game Pass sichern und die NFL live schauen

Podcast #74: NFL Preview Week 13 - Philly-Beef und Packers-Cheese Im Showdown der NFC kommt es zu Revanche und vorgezogenem Championship Game zwischen den Eagles und den 49ers. Wer hat die Nase vorn? Darüber debattieren Kucze, Detti, Jan und Grille ebenso wie über die möglichen Schlüssel zum Sieg der Packers zuhause gegen die Kansas City Chiefs. Hält der Lauf von Jordan Love an? Schafft es Defensive Coordinator Joe Barry, einen effektiven Gameplan gegen Mahomes & Co zu zimmern? Die Situation in Carolina nach dem Rauswurf von Head Coach Frank Reich ist natürlich ebenso Thema. Wie viel Schuld am Chaos trägt Besitzer David Tepper? In guter Tradition gibt es am Ende wie immer die „Upset-Picks“ des Spieltags. Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 7. Dezember. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 7. Dezember. Überhaupt gibt es in diesen Wochen wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Folge - stets garniert mit den neuen Rubriken und den altbekannten Upset Picks.

Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen freuen wir uns sowieso immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.