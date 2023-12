Alles wie 2021: Als Dänemark die DHB-Frauen bei der WM historisch abfertigte

Der deutschen Frauen-Nationalmannschaft reicht bei der Handball-WM am Montagabend bereits ein Remis, um den Gruppensieg in der Hauptrunde zu fixieren. Der Gegner heißt aber ausgerechnet Dänemark.

Wenn man so will, ist alles wie im Kalenderjahr 2021, wenn Deutschland und Dänemark am Montagabend (20.30 Uhr) zum insgesamt 96. Mal in ihrer Länderspielgeschichte aufeinandertreffen. Auch vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft in Spanien waren beide Mannschaften bereits vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert und stritten "nur" um den Gruppensieg sowie den "leichteren" Gegner in der Runde der letzten Acht.

Es sind dunkle Erinnerungen, die die deutsche Mannschaft mit dem Duell vor zwei Jahren verbindet: Das 16:32 bedeutete die höchste deutsche WM-Niederlage aller Zeiten, Dänemark wies die DHB-Frauen gnadenlos in die Schranken. Im Viertelfinale bedeutete der Vergleich mit Gastgeber Spanien bereits Endstation (21:26).

Kleinere Unterschiede gibt es im Dezember 2023 aber doch. Diesmal hat Deutschland alle seine fünf WM-Spiele gewonnen, Co-Gastgeber Dänemark steht dagegen wegen der 26:27-Niederlage gegen Japan zum Auftakt der Hauptrunde unter Druck - und muss die DHB-Auswahl zwingend schlagen.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch ist es die Chance auf dreifache WM-Revanche: Vor der Niederlage vor zwei Jahren verloren die DHB-Frauen bereits 2017 bei der Heim-WM mit 17:21 im Achtelfinale in Magdeburg gegen Dänemark, 2013 beendeten die Däninnen im Viertelfinale den deutschen Medaillentraum (28:31).

Die Kulisse wird am Montagabend definitiv ein Faktor sein, bei jedem dänischen Spiel kamen bislang mindestens 8500 Fans - gegen Polen waren es gar 10.400. Ob das die DHB-Auswahl beflügelt oder hemmt, bleibt abzuwarten. Das erste Etappenziel ist mit der Viertelfinale und dem damit verbundenen Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier bereits erreicht.

Einziger WM-Titel vor 26 Jahren - in Berlin

Gaugischs Team will mehr, Dänemark aber erst recht. Die dreimalige Olympiasiegerinnen und dreimaligen Europameisterinnen wurden bis dato "nur" ein einziges Mal Weltmeisterinnen - vor 26 Jahren in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Schlüsselrollen kommen bei den Däninnen dem Torhütergespann zu: Welthandballerin und Kapitänin Sandra Toft sowie Althea Reinhardt gehören weltweit zur absoluten Elite. Bis dato hatte Reinhardt mehr Spielanteile, sie liegt nach fünf Spielen bei einer Quote von 40 Prozent abgewehrten Würfen. Beste Werferin ist aktuell Kristina Jörgensen mit 27 Treffern vor der früheren Bietigheimerin Trine Östergaard mit 20 Toren.