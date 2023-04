Alles so peinlich hier

Mit Frank Lampard hat der FC Chelsea seine teure Saison endgültig in den Sand gesetzt. Das muss für Trainer wie Julian Nagelsmann aber keine schlechte Nachricht sein. Eine kommentierende Analyse.

28 Flanken segelten in den Strafraum von Real Madrid, doch Didier Drogba verwertete keine einzige von ihnen. Der einstige Weltklasse-Stürmer des FC Chelsea war beim Champions-League-Viertelfinale am Dienstagabend an der Stamford Bridge nur als TV-Experte von "Canal+" dabei und hatte in dieser Rolle schon vor dem Anpfiff ein paar Steilvorlagen versenkt.

"Sie sollten zu den Prinzipien und Werten zurückkehren, die sie hatten", hatte Drogba die Blues kritisiert, noch bevor diese mit einem weiteren 0:2 gegen Real ihre teure Saison endgültig in den Sand setzten. "Ich erkenne meinen Klub nicht wieder." Aber wer kann das schon?

Tuchel hatte im Real-Rückspiel einen anderen Weg gewählt

Mehr als 600 Millionen Euro haben die neuen Eigentümer um Todd Boehly seit dem Sommer allein in Ablösesummen investiert. Das Resultat: verheerend. Chelsea wird die Saison ohne Titel und sehr wahrscheinlich ohne Europapokal-Qualifikation beenden und hat dafür auch noch drei Trainer gebraucht: Thomas Tuchel, der für Boehly angeblich zu wenig Teamplayer war und dem viele Fans heute noch hinterhertrauern; Graham Potter, der in seiner noch jungen, aber umso spannenderen Karriere immer dann am stärksten war, wenn er Zeit bekam; und den noch unerfahreneren Frank Lampard, der 2019 zu früh Chelsea-Trainer wurde und 2023 zu früh zurückkehrte.

Während Tuchel das Viertelfinale der Vorsaison gegen Real nach einer 1:3-Hinspielniederlage zuhause mit einem mutigen Auftritt im 4-2-3-1 im Bernabeu fast noch gewonnen hätte, stellte Lampard ein Jahr später vor Torwart Kepa acht Defensivspieler auf und durfte sich nicht wundern, dass der als Zehner aufgebotene Sechser N'golo Kanté die beste Chance zur Führung vergab.

Lampard kann zwar auch nichts dafür, dass Boehly & Co. in Sommer und Winter vergaßen, einen Stürmer zu verpflichten (während der zu Inter verliehene Romelu Lukaku am Mittwoch womöglich das Halbfinale erreicht). Doch spätestens als er in der 67. Minute Joao Felix, Raheem Sterling und Mykhailo Mudryk auf einmal einwechselte, war offensichtlich: Hier passt nichts zusammen - oder eben alles.

Viel spektakulärer kann man den Start in eine neue Ära kaum vergeigen

Ein viel zu großer Kader, in dem immer noch jeder seinen Platz sucht, trifft auf einen Interimstrainer, der einst seine beste Phase bei den Blues hatte, als die niemanden verpflichten durften, und der jetzt vier von vier Spielen verloren hat (was Potter offenbar nicht mehr zugetraut wurde). Und oben auf der Tribüne Boehly, der vor dem Hinspiel ein 3:0 für Chelsea vorhergesagt und vor dem Rückspiel die Saison vor versammelter Mannschaft als "embarrassing" gegeißelt hatte, also wahlweise als peinlich, beschämend oder blamabel.

Dass dieser schon immer etwas zu aufgeregte Klub nach dem turbulenten Ende der Abramovich-Ära Zeit und Investitionen brauchen würde, um an die gar nicht so alten Erfolge anzuknüpfen, war jedem klar. Doch viel spektakulärer als Boehly und seine Mitstreiter konnte man es - Stand jetzt - kaum vergeigen. "Chelsea", schrieb der "Guardian" am Dienstagabend, "ist eine Lehrstunde, wie man menschliches Talent in ein kaltes Produkt verwandelt."

Gerade sucht die Klubspitze für ihr "langfristiges", vermeintlich Anti-Hire-and-Fire-Projekt den dritten Trainer seit September. Und auch wenn der erste Reflex die Frage ist, warum sich das jemand wie der heiß gehandelte Julian Nagelsmann antun sollte, ist die eigentliche: Warum nicht? Einen Trainer, der mit einer vollständigen Sommer-Vorbereitung und (wohl) ohne Europapokalbelastung aus diesem hochtalentierten Kader nicht mehr herausholt, wird nicht mal der FC Chelsea finden.

Doch erstmal stehen noch sieben Pflichtspiele an, in denen es um nichts mehr geht. "Wir können jetzt den Grundstein dafür legen, wo wir hinwollen", sagt Lampard, dem die Spieler dabei nicht gerade an den Lippen hängen werden: Sein Vertrag läuft in zwei Monaten aus.