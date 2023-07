"Alles sehr stimmig": Rangnick "mit Spaß und Freude beim ÖFB"

Bei der österreichischen Nationalmannschaft ist Ralf Rangnick in eine bislang für ihn noch unbekannte Funktion eingestiegen. Der Nationaltrainer geht in seinem Job voll auf - und zeigt sich ambitioniert.

Die Geschichte habe sich zunächst als "nicht ganz so einfach" erweisen. "Als die Anfrage kann, war ich noch in Manchester und hatte dort noch vier oder fünf Spiele zu spielen", berichtet Ralf Rangnick über die Zeit im vergangenen Jahr, als er noch in Diensten von ManUnited stand, sich aber für ihn die Perspektive auftat, neuer A-Nationaltrainer des Österreichischen Fußball-Bundes zu werden. "Das Problem war, dass der ÖFB innerhalb von anderthalb Wochen eine Entscheidung bekanntgeben wollte. Ich habe dann ein, zwei schlaflose Nächte gehabt und mich entschieden, es machen zu wollen."

Drei Gründe hätten schließlich den Ausschlag gegeben, erzählte der 65-Jährige in einer Gesprächsrunde anlässlich des 65. Internationalen Trainer-Kongresses, den der Bund Deutscher Fußball-Lehrer in diesen Tagen in Bremen veranstaltet. "Zum einen hat natürlich die Europameisterschaft in Deutschland das Ganze sehr reizvoll für mich gemacht. Zwei Jahre später eine Weltmeisterschaft in Kanada, USA und Mexiko - auch das finde ich ist noch einmal eine richtig interessante Veranstaltung. Und dann kamen natürlich die Sprache helfend hinzu und die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Spieler, die wir im Kader haben, mich schon kannte, durch meine Zeit in Salzburg oder Leipzig." Alles zusammen habe schließlich zu dem Entschluss geführt: "Hey, ich habe so etwas noch nie gemacht." Bereut hat Rangnick den Schritt keinesfalls, im Gegenteil: "Ich bin jetzt auch in die Nähe von Salzburg gezogen. Es fühlt sich im Moment alles sehr stimmig an und macht großen Spaß und große Freude."

Wichtig: Die Spieler müssen gerne kommen

Zu seiner in der EM-Qualifikation erfolgreich angelaufenen Tätigkeit in der Alpenrepublik hat Rangnick ambitionierte Vorstellungen, die er gegenüber den zahlreichen Zuhörern in mehreren Punkten erläuterte. "Der erste ist der wichtigste: Die Spieler müssen gerne kommen, sie müssen sich auf die Nationalmannschaft freuen." Was nicht immer selbstverständlich sei. "Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen in ihren Vereinen. Vielleicht haben sie dort die letzten drei Spiele verloren, andere haben gewonnen. Sie sind in der Liga oft Konkurrenten und spielen dort gegeneinander. Vielleicht hast du auch die letzten zwei oder drei Spiele in der Nationalmannschaft gerade nicht erfolgreich gespielt. Und trotzdem ist es wichtig, dass sie gerne bei uns sind. Das heißt, du musst ihnen auch eine Atmosphäre schaffen, gewisse Freiräume, wo sie sagen: Wie geil ist das denn! Endlich komme ich mal wieder mit meinen Kollegen in der Nationalmannschaft zusammen. Sie müssen sich darauf freuen."

Einen präzisen Matchplan auf die Mannschaft zu übertragen, ist in der Nationalmannschaft schwieriger als bei einem Verein. Ralf Rangnick

Für die eigene Arbeit wisse er, dass taktische Finessen und Matchpläne nichts nutzen, wenn die Spieler zu müde seien, sie umzusetzen. "Sie müssen unter Spannung stehen und trotzdem ausgeruht und frisch genug sein für den Fußball, den wir spielen wollen." Darüber hinaus komme hinzu, was beim den Umgang mit den Spielern für alle Nationalteams gelte: "Du hast sie nur ganz unregelmäßig. Das heißt, einen ganz nachhaltigen, präzisen Matchplan auf die Mannschaft zu übertragen, ist in der Nationalmannschaft schwieriger als bei einem Verein. Umso mehr kannst du dir darüber einen Wettbewerbsvorteil schaffen gegenüber anderen Ländern, bei denen es ja genau so ist." Deshalb tendiere Rangnick dazu, klar festzulegen: "So wollen wir spielen, das ist der Fußball, für den wir stehen wollen." Damit beschäftige er die Spieler auch immer wieder zwischen den Lehrgängen mit Videos und ähnlichem. "Um ihnen klarzumachen: Okay, das ist das, was uns erwartet."

Rangnick genießt hohe Wertschätzung

Rangnick selbst genießt beim österreichischen Verband eine Wertschätzung, die weit über die originäre Arbeit als Auswahlcoach hinausreicht. Eine solche Konstellation habe er auf den Stationen in seiner langen Karriere schon aus Spielertrainer-Zeiten in seinem Heimatverein Viktoria Backnang stets als positiv empfunden. "Immer wenn ich mehr als nur als Cheftrainer gefragt war, waren wir nachhaltig am erfolgreichsten. So ähnlich ist das jetzt in Österreich auch wieder. Ich habe das Gefühl, dass man dort wirklich will, dass ich mich einbringe in andere Themenbereiche." Als Beispiel nannte er die Schaffung eines Perspektiv-Top-Talente-Lehrgangs, in dem Spieler übergreifend aus vier unterschiedlichen Jahrgängen nach Abstimmung mit den Vereins- und Auswahltrainern des Landes zusammenkommen. "Das machen wir jetzt wieder und werden es zu einer festen Einrichtung machen." Im Blickpunkt stünden dort zum Teil Spieler, die bisher noch gar nicht in den österreichischen U-Nationalmannschaften gespielt haben. "Einfach um auch sicherzustellen, dass uns niemand durchs Raster fällt."