Alles oder Nichts! Wer zieht in den Super Bowl ein? Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Da waren es nur noch Vier! Am Sonntag steigen in der NFL die Championship Games in NFC und AFC. Philadelphia Eagles oder San Francisco 49ers? Kansas City Chiefs oder Cincinnati Bengals? Die neue Folge "Icing the kicker" nimmt alle wichtigen Aspekte unter die Lupe. Jetzt hören!

Duell der Star-Quarterbacks: Patrick Mahomes (l.) und Joe Burrow. imago images