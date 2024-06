Alles, nur nicht EA FC? FIFAe World Cup auch für den FM24

Die FIFA hat den FIFAe World Cup für die nächste Disziplin vorgestellt: Football Manager 2024. Der Weltverband scheint eSport-Weltmeisterschaften für diverse Fußball-Titel zu planen - nur nicht für EA SPORTS FC 24?

Vom 29. August bis zum 1. September wird der Weltmeister im virtuellen Taktieren gekürt: Die FIFA hat am Donnerstag einen FIFAe World Cup im Football Manager 2024 angekündigt - möglich macht es eine neue Partnerschaft mit Entwickler Sports Interactive. Digitaler und traditioneller Fußball sollen "wie nie zuvor" zusammengebracht werden. Dazu passt der Botschafter der WM im FM24: Ex-Coach Arsène Wenger.

Der frühere Arsenal-Trainer ist auch im Trailer zu sehen, in dem er Gläser sowie Klebenotizen als klassische Fußball-Formation anordnet - "4-4-2 Forever" lautet der dazugehörige Slogan. Bei der FIFA ist Wenger als Chief of Global Football Development beschäftigt, für das FM-Turnier schlüpft er in die zweite Rolle.

"Ich freue mich darauf, an dieser aufregenden neuen Reise teilzunehmen", sagt der ehemalige Coach. "Dieser Wettbewerb verlangt von den Teilnehmern ein tiefes Verständnis von Fußballstrategie und -taktik. Um in diesem Format erfolgreich zu sein, muss man nicht nur die Spielmechanik beherrschen, sondern auch über fundierte Fußballkenntnisse verfügen - eine faszinierende Mischung".

Teilnehmerfeld durch Einladung und Qualifikation

Die FIFA will "ausgewählte Mitgliedsverbände dazu einladen, beim Finalevent vertreten zu sein". Die Auswahl werde "auf der Grundlage der Spielberechtigung und der Anzahl der Spieler pro Nation festgelegt, um einen fairen und repräsentativen Wettbewerb auf der ganzen Welt zu gewährleisten". Im Vorfeld sollen die WM-Teilnehmer über regionale Qualifikationen bestimmt werden.

Als Preisgeld sind insgesamt 100.000 US-Dollar veranschlagt, darüber hinaus ist noch wenig zur Organisation bekannt. Austragungsort, Turnierformat, Ingame-Einstellungen - all diese Informationen will die FIFA zu einem späteren Zeitpunkt noch verkünden. Das gilt auch für "weitere Spin-Off-Videos" mit Wenger.

Weitere FIFAe World Cups in Fußball-Spielen?

Erst vor wenigen Tagen hatte die FIFA bereits eine eigene WM in Rocket League bestätigt. Dies hebe laut Fußball-Weltverband "unsere Verpflichtung gegenüber der Entwicklung unseres Fußball-eSport-Systems hervor". Es könnte vor diesem Hintergrund und angesichts der FM-Neuigkeiten durchaus sein, dass in den kommenden Wochen noch weitere FIFAe World Cups in Fußball-verwandten Titeln angekündigt werden.

Ein Kandidat wäre eFootball 2024, dessen Entwicklung und Ereignisse die FIFAe-Social-Media-Kanäle in den vergangenen Monaten immer wieder mal verfolgten und teilten. Publisher Konami hatte den eSport seiner Simulations-Reihe im neuesten Ableger quasi eingestellt, ein kleines Comeback in Kooperation mit der FIFA wäre zumindest vorstellbar.

Eine vom Weltverband organisierte WM im vorherrschenden Fußball-Titel EA SPORTS FC 24 ist wiederum unwahrscheinlich. Die FIFA hatte sich erst im Herbst 2023 vom Videospiel-Giganten getrennt, der mit der FC Pro World Championship zudem eine eigene Weltmeisterschaft ausrichtet. Das angekündigte neue FIFA-Spiel ist hingegen noch nicht veröffentlicht - davon ist in diesem Jahr auch nicht mehr auszugehen.