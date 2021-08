Alles klar: Wendell schon in Porto

Am Montagabend hatte der kicker darüber berichtet, dass Wendell vor einem Wechsel zum FC Porto steht. Inzwischen sind sich Bayer 04 und die Portugiesen über die Ablöse einig. Leverkusens Linksverteidiger steht unmittelbar vor der Unterschrift beim Champions-League-Teilnehmer.

Am Mittwochvormittag trainierte Wendell noch einmal mit den alten Kollegen in Leverkusen. Doch es war seine letzte Einheit bei Bayer 04. Sein Abschied aus der Bundesliga steht fest.

Mit der Geburt seines Kindes am Dienstag in Köln hat der 28-Jährige die letzte private Hürde übersprungen, um seinen Wechsel zum FC Porto perfekt zu machen. So konnte Wendell, der 2014 für eine Ablöse von 6,5 Millionen Euro von Gremio Porto Alegre nach Leverkusen gewechselt war, nach Portugal fliegen, um dort beim FC Porto am Donnerstag den Medizincheck zu absolvieren. Danach soll Wendell nach Informationen aus Portugal einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Bayer soll für den Linksverteidiger eine Ablöse zwischen vier und fünf Millionen Euro kassieren, wie aus Portugal verlautet. Damit ist die Leverkusener Strategie, mit Wendell im vergangenen Jahr den ursprünglich bis 2021 laufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit zu verlängern, aufgegangen. Statt Wendell ablösefrei wechseln zu lassen, erhält der Klub nun eine stattliche Summe.

Einen Nachfolger muss Bayer nicht mehr verpflichten, holte man mit dem Niederländer Mitchel Bakker (21) von PSG doch bereits eine neue, sieben Millionen Euro Ablöse teure Stammkraft für die Position links in der Viererkette. Bakkers Landsmann Daley Sinkgraven fungiert als Backup.

So könnte Bayer die Ablöse für Wendell in einen gestandenen offensiven Flügelspieler investieren, den der Kader nach den Abgängen von Leon Bailey (Aston Villa) und Demarai Gray (Everton) dringend benötigt. Oder in einen Rechtsverteidiger - die zweite Position neben den Außenstürmern, auf der Bayer noch nicht mit der nötigen Qualität in der Breite ausgestattet ist, da Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss) noch mindestens bis November ausfällt und Mitchell Weiser abgegeben werden soll.