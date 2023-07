Alles klar mit Union Saint-Gilloise: Boniface vor Unterschrift bei Bayer

Leverkusens fünfter Neuzugang für die kommende Saison steht so gut wie fest. Bayer 04 hat sich mit Union Saint-Gilloise auf eine Ablöse für den nigerianischen Angreifer geeinigt. Dieser absolviert am Samstag den Medizincheck.

Geht alles glatt, könnte der Transfer von Victor Boniface zu Bayer 04 noch am Samstag offiziell besiegelt werden. Weilt der Angreifer doch aktuell in Leverkusen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Zuvor hatte die beiden Klubs eine Einigung erzielt, so dass der 22-Jährige unmittelbar vor der Unterschrift eines Fünfjahresvertrages steht.

Der bullige Angreifer, der als Mittelstürmer, aber auch in einer Doppelspitze oder über eine Halbposition agieren kann, holt Bayer 04 in erster Linie als Ersatz für den nach eine Leistenoperation noch mindestens bis Anfang Oktober ausfallenden Torjäger Patrik Schick.

Fixe Ablöse bei rund 16 Millionen Euro

Boniface, der gerade in der Europa League mit sechs Treffern und zwei Vorlagen in zehn Partien auf sich aufmerksam gemacht und beim 1:1 m Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise eine starke Leistung abgeliefert hatte, kann den Werksklub nach kicker-Informationen am Ende knapp über 20 Millionen Euro kosten. Die fixe Ablöse liegt aber deutlich unter diesem Betrag. Um die 16 Millionen Euro muss der Bundesligist definitiv an die Belgier überweisen. Durch diverse Boni kann diese Summe, aber nur im Idealfall aus Sicht des belgischen Topklubs, die 20 Millionen-Euro-Grenze knapp knacken.

Diese Zusatzzahlungen sind nicht nur vom sportlichen Erfolg des Klubs, sondern auch von den Leistungen des Spielers abhängig. Dies hat in diesem Fall eine besondere Bedeutung, hat Boniface in seiner noch jungen Karriere doch bereits zwei Kreuzbandrisse im selben Knie erlitten. Mit dieser Regelung reduziert Bayer das medizinische Risiko des Transfers.

Sportlich ist davon auszugehen, dass Boniface (wenn vielleicht auch noch nicht vom ersten Tag an) am Leverkusener Trainingslager in Saalfelden (Österreich) teilnehmen wird, zu dem der Werksklub am Sonntag aufbricht.