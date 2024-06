Alles klar mit Natali: Wie viel Bayer für Barcas Toptalent zahlen muss

Bayer 04 hat mit dem italienischen U-17-Europameister Andrea Natali ein Toptalent für sich gewonnen. Der 16-Jährige, der im Sommer direkt bei den Profis mittrainieren soll, kommt ablösefrei vom FC Barcelona.

Der Wechsel des italienischen Abwehrtalents Andrea Natali (16) vom FC Barcelona zu Bayer 04 ist beschlossene Sache. Der Innenverteidiger, frisch gebackener U-17-Europameister, bindet sich für drei Jahre an den deutschen Doublegewinner, die für einen Jugendspieler längst mögliche Vertragslaufzeit.

Toptalent zum Schnäppchen-Preis

Leverkusen muss für den zweikampfstarken und gut antizipierenden zentralen Abwehrspieler, der zudem als guter Spieleröffner gilt, keine Ablöse an die Katalanen bezahlen, da Natalis Vertrag dort am Monatsende endet. Als Ausbildungsentschädigung sind entsprechend den internationalen Regularien lediglich etwa 100.000 Euro fällig.

Natali, der 2020 vom AC Mailand erst zu Espanyol und ein Jahr später zu dessen Stadtrivalen FC Barcelona wechselte, wird bei Bayer 04 als eigentlicher U-17-Akteur in der kommenden Saison bereits mit der Leverkusener U 19 in der Youth League wertvolle Erfahrung auf Topniveau sammeln können. Eine Chance, die ihm, genauso wie das Training bei den Profis, beim FC Barcelona so nicht geboten wurde.

Bayer überzeugt mit Perspektive

Der 1,86 Meter große Innenverteidiger, der vergangene Saison als 15-Jähriger bereits regelmäßig in Barcas U 18 spielte, soll in Leverkusen kontinuierlich an den Bundesligakader herangeführt werden, auch wenn ihm sich in diesem in der anstehenden Saison keine Einsatzchancen eröffnen aufgrund der qualitativ und quantitativ starken Konkurrenz.

Während Natali einen Wechsel auf die Zukunft darstellt, ist der aus der U 21 von De Grafschap Doetichem für ein Jahr ausgeliehene Othniel Rakerink (18) kein Spieler, der eine Perspektive Richtung Meisterteam besitzt. Der zentrale Defensivspieler des niederländischen Zweitligisten wurde einzig zur Komplettierung des Kaders des relativ schwachen 2006-er Jahrgangs von Bayer 04 für die kommende Saison hinzugenommen.