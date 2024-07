Alles klar mit Amoura: Algerier kommt für 17 Millionen Euro

Der VfL Wolfsburg hat nach kicker-Informationen seinen vierten Sommerneuzugang eingetütet: Mohammed Amoura wechselt von Union Saint-Gilloise zu den Niedersachsen.

Es waren lange und intensive Verhandlungen, zeitweise schien es so, als wäre der VfL Wolfsburg chancenlos im Werben um Mohammed Amoura. Der Algerier hat mit 23 Toren in 48 Pflichtspielen für den belgischen Pokalsieger und Vizemeister Union Saint-Gilloise auf sich aufmerksam gemacht, überragte in der Europa League gegen den FC Liverpool mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:1-Sieg. Viele Klubs waren interessiert, der VfL hat nach kicker-Informationen nun das Rennen gemacht. Für rund 17 Millionen Euro plus vereinbarte Nachzahlungen wechselt der 24-Jährige zum VfL.

Nun sind noch letzte kleine Details zu klären, bevor Amoura nach den Torhütern Kamil Grabara (FC Kopenhagen) und Marius Müller (Schalke 04) sowie Mittelfeldmann Bence Dardai (Hertha BSC) als vierter Wolfsburger Neuzugang präsentiert wird. Den Medizincheck hat der Offensivmann bereits erfolgreich absolviert, er soll einen Vertrag bis 2029 erhalten.

Und zum neuen Schwungrad der VfL-Offensive werden. Optimal funktioniert der algerische Nationalspieler, der beim FC Lugano auch schon auf dem Flügel gespielt hat, im zentralen Bereich als eine von zwei Spitzen, mit Tempo (rund 36 km/h) und Tiefgang soll er das Wolfsburger Angriffsspiel beleben.

Doukouré und die Rolle des FC Chelsea

Alles klar mit Amoura, ein bisschen Geduld ist hingegen noch bei Ismael Doukouré gefragt. Immerhin: Nach kicker-Informationen hat sich der VfL mit dem 20-jährigen Defensivallrounder von Racing Straßburg geeinigt, jetzt muss mit dem französischen Erstligisten der Deal vollzogen werden. Ein Haken ist die Tatsache, dass die Eigentümer des FC Chelsea den Klub aus dem Elsass übernommen haben, entsprechend ist kein ganz großer Verkaufsdruck vorhanden. Bei Racing hat Doukouré jedoch seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt. Er will nach Wolfsburg.