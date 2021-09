Alles klar: Lichte und Kocak assistieren Trainer Kuntz

Am vergangenen Freitag war durchgesickert, dass Jan-Moritz Lichte und Kenan Kocak kurz vor einem Engagement im neuen Trainerteam der türkischen Nationalmannschaft stehen. Seit Montag ist die Sache offiziell.

Assistieren fortan Nationaltrainer Stefan Kuntz in der Türkei: Jan-Moritz Lichte und Kenan Kocak (re.). imago images (2)

Nach der Verpflichtung von Stefan Kuntz, der ab sofort die türkische Nationalmannschaft zur WM 2022 in Katar führen soll, hat der dortige Verband die nächsten aus Deutschlands Fußball bekannten Trainer unter Vertrag genommen: Jan-Moritz Lichte und Kenan Kocak.



Waren vergangenen Freitag nach kicker-Informationen nur noch Details zu klären gewesen, wurden diese in den jüngsten Stunden ausgeräumt - und der Vertrag-Zweierpack vollendet. Der Türkiye Futbol Federasyonu, kurz TFF, hat die Verpflichtung der beiden Übungsleiter am Montagabend unter anderem via Twitter offiziell gemacht. Und wie auch Cheftrainer Kuntz ("Ich möchte der deutscheste Türke oder türkischste Deutsche werden") haben die beiden ihre Unterschriften unter ein drei Jahre gültiges Arbeitspapier gesetzt.



Lichtes und Kocaks alter Vertrag jeweils aufgelöst

Sowohl Lichte (41) als auch Kocak (40) sind aus jüngerer Vergangenheit natürlich ein Begriff im deutschen Profifußballzirkus.

Lichte, der die DFB-Ausbildung zum Fußball-Lehrer 2011 als Jahrgangsbester abgeschlossen hatte, war bis Ende Dezember 2020 dreieinhalb Jahre beim 1. FSV Mainz 05 tätig - hauptsächlich als Co-, die finalen drei Monate dann als Cheftrainer. Erst am Freitag hatte der FSV den Weg zum türkischen Verband endgültig freigemacht: Lichtes bis 2022 gültiger Vertrag in Mainz wurde "einvernehmlich aufgelöst".

Kocak war nach seinem Engagement bei Waldhof Mannheim (2013-2016) und dem SV Sandhausen (2016-2018) zuletzt für Hannover 96 aktiv. Sein bei den Niedersachsen ursprünglich noch bis 2023 laufender Vertrag war in diesem Sommer einvernehmlich aufgelöst worden.