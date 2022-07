Alles klar: Gnabry verlängert beim FC Bayern

Die Zukunft von Serge Gnabry ist nach kicker-Informationen nach zähem Ringen geklärt. Der Nationalspieler wird seinen Vertrag verlängern, es fehlt nur noch die Unterschrift.

Anfangs, und nach dem Geschmack des Nationalspielers etwas zu spät, waren die Gespräche mit den Bayern-Bossen für den Profi, dessen Vertrag 2023 ausläuft, nicht zufriedenstellend.

Deshalb zögerte der 27-Jährige lange. Jetzt hat er das jüngst vorgelegte Angebot des FC Bayern aber nach kicker-Informationen angenommen. Es fehlt nur noch die Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag, der vermutlich bis 2027 datiert sein wird. Über die sich annähernden Parteien hatte der kicker bereits am Donnerstag berichtet.

Gnabry gewann mit den Bayern bislang viermal die Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und im Jahr 2020 die Champions League. In 171 Pflichtspielen im FCB-Trikot erzielte der 27-Jährige bisher 64 Tore.

Vielleicht kam der nötige Impuls zuletzt auch von Neuzugang Sadio Mane. Als der Stürmer am vergangenen Freitag das Training an der Säbener Straße aufnahm, traf er Gnabry in der Tiefgarage. "Du verlängerst deinen Vertrag!", raunte er ihm zur Begrüßung auf Französisch zu, darauf fielen sich beide wie alte Kumpels in die Arme. Gnabrys Antwort, zu hören auf einem von den Bayern verbreiteten Video: "Kein Problem, Bruder!"

Lewandowski am Freitag im Training

Bleibt noch die Personalie Robert Lewandowski. Am Freitag trainierte er mit den Kollegen an der Säbener Straße. Ob der 33 Jahre alte Pole auch bei der Teampräsentation an diesem Samstag in der Allianz Arena mit dabei ist und am Montag gemeinsam mit der Mannschaft die USA-Reise antritt, bleibt aktuell noch offen.