Alles klar: Gladbach leiht Wöber aus

Verstärkung aus England für Borussia Mönchengladbach: Maximilian Wöber wechselt wie erwartet von Leeds United zu den Fohlen. Der Verteidiger wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen.

Maximilian Wöber ist Gladbacher. Am Montag gab der fünfmalige Deutsche Meister die Verpflichtung des 25-jährigen Österreichers offiziell bekannt. Zunächst für ein Jahr auf Leihbasis wechselt der Nationalspieler (16 Länderspiele, kein Tor) an den Niederrhein. Mit der Trikotnummer 39 wird Wöber künftig auflaufen und soll mithelfen, die Gladbacher Defensive zu stabilisieren.

"Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun", sagt Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in der Pressemitteilung. "Er ist ein Spieler, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen. Als Linksfuß ist er zudem auch in taktischer Hinsicht ein echter Zugewinn und kann sowohl in der Innenverteidigung, aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden."

"Ein Traditionsverein, dem ich immer gerne zugeschaut habe"

Wöber nennt seinen neuen Arbeitgeber einen "absoluten Traditionsverein, der für mich immer sehr interessant war und dem ich gerne zugeschaut habe - auch weil hier viele Österreicher gespielt haben. Es ist eine extrem reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue."

Die Borussen hatten bei ihrer Suche nach einer Verstärkung für den Abwehrbereich explizit nach einem Mann mit Erfahrung gesucht. Diese bringt Wöber reichlich mit. Trotz seiner erst 25 Jahre hat der Linksfuß schon einige interessante Stationen hinter sich. Nun startet für ihn das Abenteuer Bundesliga.

"Ein wichtiges Add-on" für Gladbach

Sein fußballerisches Rüstzeug erhielt Wöber bei Rapid Wien (2010 bis 2017). Für Rapid absolvierte der Abwehrspieler bei den Profis 19 Pflichtspiele und erzielte ein Tor. Im August 2017 wechselte Wöber zu Ajax Amsterdam (36 Spiele, ein Tor), ehe er im Januar 2019 weiterzog zum FC Sevilla (acht Spiele, kein Tor). Im Sommer 2019 schloss er sich RB Salzburg an (83 Spiele, vier Tore), dann folgte im Januar 2023 für rund zwölf Millionen Euro der Sprung auf die Insel zu Leeds United (16 Spiele, kein Tor). Durch den Abstieg des Klubs in die Championship besaß Wöber - wie viele andere Leeds-Profis auch - die Möglichkeit, den Klub auf Leihbasis zu verlassen.

Eingeplant in Gladbach ist Wöber auf der linken Innenverteidigerposition, die in den vergangenen Jahren Nico Elvedi (steht vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanders) innehatte. In einer Dreierkette kann er als linker Innenverteidiger spielen, außerdem ganz außen auf der Linksverteidigerposition eingesetzt werden. Auch diese Vielseitigkeit machte ihn für die Borussen interessant. "Dass er ein Linksfuß ist, ist ein wichtiges Add-on. Wir hatten lange keinen Linksfuß mehr im Innenverteidigerbereich", hatte Virkus während Borussias Trainingslager in Rottach-Egern gesagt.