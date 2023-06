Alles klar: Gladbach holt Schmadtke als Sportdirektor

Bereits am Freitag hatte der kicker exklusiv vermeldet, dass Nils Schmadtke das Management von Borussia Mönchengladbach verstärken soll. Nun ist die Rückkehr des 34-Jährigen offiziell perfekt: Schmadtke wird "Sportdirektor Lizenz" bei den Fohlen.

Die Umbaumaßnahmen beim fünfmaligen Deutschen Meister gehen weiter. Nach der Trennung von Cheftrainer Daniel Farke und der am Dienstag erfolgten Installierung von Gerardo Seoane als Nachfolger gibt es auch auf der sportlichen Führungsebene eine personelle Veränderung. Nils Schmadtke kehrt zur Borussia zurück und verstärkt das "Team Sport". Er wird neuer ab dem 1. Juli "Sportdirektor Lizenz", so die offizielle Bezeichnung, und ist damit eine Ebene unter Roland Virkus (Geschäftsführer Sport) angesiedelt.

Überlegungen, die sportliche Führungsebene zu erweitern, gibt es bei der Borussia schon länger. So war während der Amtszeit von Max Eberl, unter anderem im Jahr 2019, eine personelle Verstärkung im Gespräch, um die sportlichen Verantwortungsbereiche auf mehrere Schultern zu verteilen und mit der Aufstockung den immer vielfältigeren und arbeitsintensiveren Aufgaben Rechnung zu tragen. Vorgesehen für den Posten war Rouven Schröder, damals noch Sportvorstand bei Mainz 05. Während Eberl sich schließlich gegen eine Umsetzung der Idee entschied und auf eine zusätzliche Fachkraft verzichtete, arbeitet er heute bei RB Leipzig mit Schröder in einer vergleichbaren Konstellation zusammen. Nun wird das Modell mit der Verpflichtung von Schmadtke in die Tat umgesetzt.

Koné-Verhandlungen mit Vater Jörg?

Schmadtkes Vorteil: Er ist in der Branche bestens vernetzt, kennt die Strukturen und Abläufe im Borussia-Park. Zwischen April 2019 und Mai 2020 arbeitete der Sohn des neuen Liverpool-Sportdirektors Jörg Schmadtke als Scout bei der Borussia. Davor war er ebenfalls als Scout beim 1. FC Köln angestellt und übernahm nach seiner Zeit bei den Fohlen die Leitung der Scoutingabteilung beim VfL Wolfsburg. Von den Wölfen geht es für Schmadtke junior jetzt zurück an den Niederrhein.

Schmadtke vollzieht mit dem Wechsel auf die sportliche Führungsebene der Borussia den von ihm geplanten Sprung ins Management, mit noch mehr Verantwortung im Vergleich zu seinen bisherigen Stationen. Diese Möglichkeit hätte auch bei einem Wechsel zu Arminia Bielefeld bestanden, wo er zu den Top-Kandidaten auf den Posten des Sport-Geschäftsführers zählte, doch letztendlich sagte er den Ostwestfalen ab.

In Gladbach kann Schmadtke den geplanten Umbruch entscheidend mitgestalten. Und es ist gut möglich, dass er in den Transferverhandlungen schon bald mit Vater Jörg am Tisch sitzt: Der FC Liverpool zeigt Interesse an Borussias Mittelfeldspieler Manu Koné. Da Konés bis 2025 gültiger Vertrag (kann per Option bis 2026 verlängert werden) keine Ausstiegsklausel beinhaltet, muss für den Fall eines Wechsels um die Höhe der Ablöse gepokert werden. Liverpool ist nicht der einzige europäische Top-Klub, der ein Auge auf den Franzosen geworfen hat.