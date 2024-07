Alles klar: BVB verpflichtet Anton vom VfB Stuttgart

Der erste Sommer-Neuzugang ist offiziell: Borussia Dortmund hat wie erwartet Nationalspieler Waldemar Anton vom VfB Stuttgart verpflichtet.

Spätestens seitdem feststand, dass Mats Hummels den BVB verlassen würde, war klar, dass Borussia Dortmund Handlungsbedarf in der Innenverteidigung hat. Nun wurde die Planstalle wie erwartet besetzt: Innenverteidiger Waldemar Anton (27) wechselt vom VfB Stuttgart zum BVB und erhält einen Vertrag bis 2028. Drei Tage nach dem EM-Aus der deutschen Nationalelf machten die Schwarz-Gelben ihren ersten Sommer-Neuzugang offiziell.

"Waldemar Anton hat sich sportlich, aber auch als Persönlichkeit zu einem Top-Verteidiger der Bundesliga entwickelt und seinen Klub zuletzt bis in die Champions League geführt", begründet Sport-Geschäftsführer Lars Ricken die Neuverpflichtung, die Sportdirektor Sebastian Kehl als "taktisch gut geschult, robust, kopfballstark und sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine absolute Führungsfigur" beschreibt

Herausragende Saison in Stuttgart

"In diesem Sommer hatte Waldemar national und international erstklassige Wechseloptionen. Wir sind froh, dass er sich nach intensiven und guten Gesprächen für Borussia Dortmund entschieden hat", so Ricken weiter.

Podcast Nach der EM ist vor der WM: Wie geht's weiter beim DFB? Nach dem EM-Aus richtet sich der Blick beim DFB nach vorn: Wer kann Toni Kroos ersetzen? Welche Spieler werden die Mannschaft bis zur WM 2026 prägen? Und wie sehen die Tendenzen bei Neuer, Müller und Gündogan aus? Außerdem: Triathlon! 3500 Menschen haben am Sonntag beim größten Langstrecken-Triathlon der Welt mitgemacht, dem Challenge im mittelfränkischen Roth. Unsere Reporterin Isa Fischer war vor Ort. alle Folgen

Erst im Frühjahr hatte Anton seinen Vertrag beim VfB vorzeitig bis 2027 verlängert, dabei wurde aber auch eine Ausstiegsklausel, die bei rund 22 Millionen Euro liegen soll, verankert - und von dieser machten er und der BVB nun Gebrauch. Die Dortmunder lockten Anton nicht nur mit einem deutlich höheren Gehalt, sondern auch mit der Perspektive, dauerhaft in der Liga-Spitze und in der Königsklasse zu spielen.

Ich hatte ursprünglich nicht vor, den Verein zu wechseln - aber dann kam Borussia Dortmund. Waldemar Anton

"Ich hatte ursprünglich nicht vor, den Verein zu wechseln - aber dann kam Borussia Dortmund. Ein Top-Klub, der gerade erst im Champions-League-Finale stand. Das zeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt", erklärt der Neu-Dortmunder seinen Schritt, der ihm laut VfB-Mitteilung nicht leicht gefallen sei. "Alle BVB-Verantwortlichen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass sie mich unbedingt verpflichten möchten und dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann und soll. Darauf habe ich richtig Bock."

Anton spielte 2023/24 eine herausragende Saison, kam als Stuttgarter Kapitän und Abwehrchef auf einen starken kicker-Notenschnitt von 2,94. In seinen 33 Einsätzen - just das Rückrunden-Duell in Dortmund verpasste er gelbgesperrt - hatte er also großen Anteil daran, dass die Schwaben mit 39 Gegentoren gemeinsam mit RB Leipzig die zweitbeste Abwehr der Liga hinter Meister Leverkusen (24) stellten und sich als Vize-Meister für die Champions League qualifizierten. Bei der EM wurde Anton im Achtel- und Viertelfinale eingewechselt.

Im deutschen Profifußball ist der BVB für Anton nach Hannover 96 (2007 bis 2020) und dem VfB der dritte Verein. In der Bundesliga steht schon bald sein 200. Einsatz an (aktuell 196 Spiele, sechs Tore).