Alles klar: Boldt unterschreibt noch vor Weihnachten

Am Dienstagabend tagte der Aufsichtsrat des HSV - und traf wegweisende Entscheidungen. Die Stadionmodernisierung für die EM 2024 ist finanziell abgesichert, und der Vertrag mit Sportvorstand Jonas Boldt wird verlängert.

"Wir sind auf der Zielgerade, was die angestrebte Verlängerung mit Jonas Boldt angeht", erklärte Marcell Jansen am Mittwochnachmittag. Diese Entwicklung hatte sich in den zurückliegenden Wochen angekündigt, sie war aber ausdrücklich nicht vom Aufsichtsratsboss in dieser Form forciert worden.

Jansen hatte zwar schon im Sommer öffentlich eine Verlängerung des Boldt-Vertrages angekündigt, dieser Erklärung aber keine Gespräche folgen lassen. Dass der Ex-Nationalspieler zu den Kritikern des früheren Leverkuseners gehört und diesen im zurückliegenden Frühjahr eigentlich austauschen wollte, ist ein offenes Geheimnis. Aber: In weiten Teilen des Gremiums herrschte die Meinung vor, mit Boldt weitermachen zu wollen, Jansen konnte also gar keinen anderen Weg gehen, war nach kicker-Informationen allerdings nicht die Triebfeder bei den finalen Gesprächen.

Nach außen transportiert er nun: "Die sportliche Entwicklung des HSV im Jahr 2022 ist positiv. Und wir alle sind gefordert, die positive Spannung und die Gier auch in den kommenden fünf Monaten zu halten und zu fördern."

Nach Boldt wird auch Walter verlängern

Boldt wird noch vor Weihnachten seinen neuen Kontrakt unterzeichnen. Klar ist: Seine erste Amtshandlung wird die Verlängerung mit Tim Walter und dessen Trainerteam sein. Ebenso klar ist: Parallel zu Boldt wird auch der bisherige Finanzdirektor Eric Huwer einen Vertrag als Vorstandsmitglied unterschreiben.

Stadionfinanzierung gesichert - auch dank Kühne

Huwer wird im Vorstand für die Finanzen zuständig sein, und er hat große Verdienste daran, dass die Stadionfinanzierung nach monatelangem Kampf nun abgesichert ist: vor allem durch Klaus-Michael Kühne. Der Milliardär und weitere Kapitalgeber aus Hamburg geben dem HSV ein Darlehen, vor allem aber die Bereitschaft von Kühne ist ein klares Signal: Der HSV und sein Edelfan, der je nach sportlicher Situation mal träumt und dann wieder poltert, haben sich - nicht zuletzt unter der Moderation von Huwer - aufeinander zu bewegt.

"Das sportliche Schicksal", sagt Kühne, "kann ich nicht beeinflussen, aber ich möchte mit meiner Kühne Holding dazu beitragen, die Strukturen zu stabilisieren, damit der HSV gestärkt in die Rückrunde starten kann. Ich freue mich sehr, dass es noch weitere Unterstützer gibt, die zu einer positiven Entwicklung verhelfen, denn nur gemeinsam lässt sich eine Erfolgsstory schreiben."

Im Sommer noch hatte Kühne mit einer 120 Millionen-Offerte für Aufsehen gesorgt, weil er diese an konkrete Bedingungen bezüglich der Aufsichtsratsbesetzung geknüpft hatte. Jansen hatte sich auch nach einem ersten Annäherungsgespräch vor wenigen Wochen letztlich gegen Kühne ausgesprochen. Dass dieser nun wieder im Boot sitzt, obwohl seine 120-Millionen-Offerte noch nicht abschließend verhandelt wurde, ist tatsächlich ein Signal im Sinne der Sache durch den 85-Jährigen. Und es ist eines, dass Aufsichtsratsboss Jansen auch in dieser Personalie seine eigentlichen Pläne nicht durchsetzen konnte.