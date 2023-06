Manchester City gewinnt erstmals die Champions League, braucht im Finale gegen Inter Mailand aber auch eine Portion Glück. Alles keine Kunst? Von wegen! Ein Kommentar von kicker-Redakteur Martin Gruener.

Dieses Finale war ein Spiel der vertauschten Rollen. Alle dachten ja, Manchester City werde das bessere Team sein, und Inter könnte nur mit Glück gewinnen - doch es kam genau andersrum. Die Skyblues brauchten viel Dusel und sind nun zum ersten Mal Champions-League-Sieger. Damit hat sich die aktuell stärkste Vereinsmannschaft der Welt aber zumindest aus sportlicher Sicht völlig verdient die Krone aufgesetzt und außer dem League Cup alle drei möglichen Titel dieser Saison gewonnen.

Keine einzige Niederlage in 13 Spielen und 32:5 Tore in dieser Champions-League-Ausgabe sind der Ausdruck wahrer Dominanz. Der BVB bekam das zwar nur in Ansätzen in der Gruppenphase zu spüren, aber in der K.-o.-Phase wurden vor allem daheim Leipzig (7:0), Bayern (3:0) und auch Real Madrid (4:0) in ihre Einzelteile zerlegt. Pünktlich zur Crunchtime ab März war ManCity voll auf der Höhe, auch in der Premier League und im FA Cup.

Das Finale in Istanbul war keine Meisterleistung von City, auch viel Nervosität war im Spiel. Aber: Ilkay Gündogan darf sich nach zwei verlorenen Finals nun endlich über seinen ersten Henkelpokal freuen. Sein Anteil am Triple war enorm, kein Wunder, dass der Verein seinen deutschen Kapitän nur zu gern halten will. Auch Kevin De Bruyne erlebte in Istanbul gerade noch rechtzeitig die Krönung, obwohl er wie schon 2021 das Endspiel verletzt aufgeben musste. Damals gegen Chelsea nach dem Crash mit Antonio Rüdiger, nun stoppte ihn der Oberschenkelmuskel. Die beiden sind über 30 und im beginnenden Herbst ihrer Karrieren.

Dieser Linie blieb Pep bei aller Versessenheit immer treu

Und Pep Guardiola hat in dieser Saison einmal mehr bewiesen, warum er als einer der stilprägenden Trainer in die Geschichte eingehen wird. Aber auch als einer der besten Fußballlehrer. Man muss seine aufgedrehte Art nicht mögen, sein Gefuchtel an der Linie, sein Top-top-top-Gefasel. Man muss aber anerkennen, dass er Spieler wie den Ex-Dortmunder Manuel Akanji oder John Stones auf ein vorher kaum für möglich gehaltenes Level gehoben hat. Wo ein José Mourinho mauert und wütet und für Titel alles tut, steht bei Guardiola seit jeher auch die Schönheit des Spiels ganz weit im Vordergrund. Dieser Linie blieb er bei aller Versessenheit immer treu. Trotzdem ist er auch fähig, sich zu überdenken. Jahrelang wollte er stur ohne Mittelstürmer auskommen, dann ließ er sich doch Erling Haaland spendieren.

Nach zwölf Jahren Pause hat Guardiola das dritte Mal als Trainer die Champions League gewonnen. Bei Barça halfen ihm einst Messi, Xavi und Iniesta. Bei Manchester City nun die Gasmilliarden von Scheich Mansour aus Abu Dhabi, von denen womöglich viel mehr als erlaubt in den Verein gepumpt worden sind. Die Premier League ermittelt dazu gerade in 115 Fällen. 2020 hatte die UEFA den Klub schon für zwei Saisons aus ihren Wettbewerben geworfen, erst eine Armada von Anwälten erwirkte einen erfolgreichen Einspruch vor dem Sportgerichtshof CAS - und City war zurück im Spiel. Doch es ist der lange Schatten, der auf diesem Verein liegt und noch für Konsequenzen sorgen könnte, weil die Premier League keine Verjährungsfristen kennt.

Augsburg oder Bournemouth? Man wird es wohl nie erleben

Viele werden daher sagen: Alles keine Kunst, soll Guardiola all das mal mit Augsburg oder Bournemouth schaffen. Man wird es wohl nie erleben, aber die Vermutung liegt nahe: Auch diese Mannschaften wären unter Guardiola keine Flops, sondern würden offensiven, sehenswerten Fußball spielen. Ganz ohne einen De Bruyne oder Haaland und wohl ohne Triple. Aber mit einem klaren Plan für alles und jeden auf dem Platz. So viel der Ehre muss sein.