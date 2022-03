"Alles im grünen Bereich": Matarazzo schützt geknickten Tiago Tomas

Nach starken Leistungen blieb Stuttgarts Tiago Tomas beim 1:1 bei Union Berlin wirkungslos. Trainer Pellegrino Matarazzo nimmt den jungen Portugiesen in Schutz.

Bäume wachsen eben nicht so leicht in den Himmel. Aus den Tiefen des Tabellenkellers der Bundesliga schon gar nicht. Und auch nicht für einen Jungstar, der in dieser Saison bereits fünf Einsätze in der Champions League bestreiten und im Januar noch Titel wie den Ligapokal in seiner portugiesischen Heimat feiern durfte. In Berlin wurde Tiago Tomas von den Hausherren auf den Boden der harten Realität zurückgeholt.

Ertraglos in Berlin

Höchst unsaft durch die zweikampfstarken und schonungslos aggressiv verteidigenden Berliner. Zwar legte der 19-Jährige, der im Januar für 500.000 Euro leihweise von Sporting Lissabon geholt wurde, in knapp 60 Minuten 6,65 Kilometer zurück. Was hochgerechnet auf die gesamte Partie zu etwas über elf Kilometern geführt hätte. Doch viele dieser Wege waren ertragslos. Wo immer der flinke VfB-Dribbler auch auftauchte: Ein Kontrahent war schon zur Stelle, bereit, ihn zu stellen, zu attackieren, vom Ball zu trennen, ihn mit allen Mitteln zu stoppen. Entsprechend konnte Tiago Tomas, der sich seit seiner Verpflichtung von Spiel zu Spiel gesteigert und gegen Gladbach noch sehr geglänzt hatte, keine Akzente setzen.

Er hat sicher nicht sein bestes Spiel abgeliefert, er hat etwas gehadert, war nicht in Topform. Pellegrino Matarazzo

In der 59. Minute holte Pellegrino Matarazzo den desillusionierten und sichtlich geknickten Jungprofi vom Feld. "Er hat sicher nicht sein bestes Spiel abgeliefert, er hat etwas gehadert, war nicht in Topform", sagt der Cheftrainer, der das Gespräch mit dem U-21-Nationalspieler gesucht hat, "um die Gründe zu erfahren". Ungeachtet der unterdurchschnittlichen Leistung hat der 44-Jährige vollstes Verständnis. "Das ist normal. Er ist ein junger Spieler, der auch Höhen und Tiefen haben darf", so Matarazzo, in dessen Augen "alles im grünen Bereich" ist.

Neue Chance gegen Augsburg?

Schon am Samstag gegen den FC Augsburg könnte für Tiago Tomas die Chance zur Wiedergutmachung kommen. Allerdings voraussichtlich nur dann, wenn Matarazzo auf Orel Mangala in der Startelf verzichtet. Sollte der Belgier, der in Berlin nach seiner Einwechslung für frische Impulse gesorgt hatte und eigentlich einen Platz in der ersten Formation beansprucht beziehungsweise beanspruchen darf, doch zum Zug kommen, könnte dem Portugiesen die Bank drohen.

Mangala würde für Chris Führich auf die Acht neben Wataru Endo rücken und der frühere Paderborner die rechte Bahn seines Offensivkollegen einnehmen.