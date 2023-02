"Alles hinterfragt": Hansens Leidenszeit beim SSV Ulm nähert sich ihrem Ende

Bei Tabellenführer SSV Ulm 1846 macht der langzeitverletzte Verteidiger Hendrik Hansen gute Fortschritte, der seit seinem Wechsel an die Donau noch kein Regionalliga-Spiel absolvieren konnte.

Es ist ruhig geblieben beim SSV Ulm 1846. Wie von den Verantwortlichen schon im Vorfeld angedeutet, wurde der Regionalliga-Spitzenreiter auf dem Transfermarkt in diesem Winter nicht mehr aktiv. Auch Abgänge gibt es keine zu verzeichnen. Die Ulmer starten mit ihrem bestehenden Kader in die Restrunde der Regionalliga Südwest. "Wir haben nicht proaktiv gesucht", erklärt Geschäftsführer Markus Thiele. "Wir wollten nur etwas machen, wenn uns ein Spieler menschlich wie sportlich zu 100 Prozent überzeugt und sofort weitergeholfen hätte."

Drei Torhüter und 24 Feldspieler zählen zum Kader von Cheftrainer Thomas Wörle, der sich im Laufe der kurzen Vorbereitung bereits über die Rückkehr von zwei Spielern freuen durfte. Beim ersten Testspiel des Jahres, das die Ulmer am vergangenen Freitag bei der U 23 des FC Augsburg bestritten, kamen Moritz Hannemann und Hendrik Hansen zum Einsatz. Für Hannemann war es das erste Spiel nach seiner Operation wegen des Kompartmentsyndroms. Der 24-jährige Offensivspieler hatte vor der Winterpause drei Partien verpasst.

Eine deutlich längere Leidenszeit hat Hansen, der beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, hinter sich. Das letzte Pflichtspiel des 28-Jährigen, der mit den Würzburger Kickers in der 2. und 3. Liga spielte, liegt fast zwei Jahre zurück. Langwierige Knieprobleme machten dem Innenverteidiger zu schaffen. Beim 4:3-Testspielsieg gegen den bayerischen Regionalligisten trug Hansen das erste Mal - seit er vor einem Jahr an die Donau gewechselt ist - über 45 Minuten das Ulmer Trikot.

Ich habe alles hinterfragt und war schon kurz vor dem Verzweifeln. Hendrik Hansen über sein Verletzungspech

"Es war natürlich eine riesige Freude und Erleichterung, dass es jetzt weitergeht", sagt Hansen. "Ich habe alles hinterfragt und war schon kurz vor dem Verzweifeln. Das war keine leichte Zeit." Schritt für Schritt kann sich der Verteidiger jetzt auch im Mannschaftstraining zurückkämpfen. Bis er voll einsatzfähig ist, wird es aber noch eine Weile dauern. Trainer Wörle sagt: "Er wird sicherlich noch Wochen oder Monate brauchen."

Für Hansen und Co. geht es an diesem Dienstag ins siebentägige Trainingslager nach Lara in die Türkei. Neben zwei Trainingseinheiten am Tag sind auch zwei Testspiele geplant, eines davon gegen den rumänischen Zweitligisten Otelul Galati. Aber nicht alle Spieler werden in Lara dabei sein. Die langzeitverletzten David Grözinger, Simon Klostermann und Finn Paul arbeiten zu Hause an ihrem Comeback. Stattdessen werden wohl zwei Spieler aus dem U-19-Oberligateam den Kader komplettieren.