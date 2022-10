Alles hängt an Inter - Wie Barcelona doch noch das Achtelfinale erreichen könnte

Der FC Barcelona steht in der Gruppe C vor dem Aus. Eine kleine Hoffnung auf das Achtelfinale besteht aber noch.

Allerdings sind die Katalanen für das Weiterkommen auf Schützenhilfe angewiesen. Besonders von Viktoria Pilsen. Denn bereits am heutigen Mittwochabend könnte noch vor dem Anpfiff des Rückspiels Barça gegen den FC Bayern München (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Aus Barcelonas feststehen.

Ein Sieg Inters gegen Pilsen bedeutet das Aus

Und zwar dann, wenn am frühen Abend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) Inter Mailand sein Heimspiel gegen Pilsen gewinnen sollte. Wegen des verlorenen direkten Vergleichs gegen die Nerrazzuri (0:1; 3:3) hätte Barça dann keine Chancen mehr, einen der ersten zwei Plätze in der Gruppe C zu erreichen.

Sollte Inter allerdings zuvor gegen den tschechischen Underdog Federn lassen, kann Barcelona noch auf das Achtelfinale hoffen. Bei einem Remis Inters gegen Pilsen muss Barça allerdings auf jeden Fall das Heimspiel gegen die Bayern gewinnen und auch zum Abschluss in Pilsen einen Dreier landen. Zudem dürfte dann am letzten Spieltag Inter beim FC Bayern maximal ein Unentschieden erreichen.

Rutsch Inter gegen Pilsen sogar komplett aus, würde Barcelona theoretisch sogar ein Remis gegen die Bayern reichen. Dann ändert sich an der Ausgangslage für den letzten Spieltag allerdings nichts: Barcelona muss in Pilsen gewinnen und Inter bei Bayern verlieren. Im Falle einer Inter-Niederlage gegen Pilsen und drei Punkten gegen die Bayern würde Barcelona am finalen Gruppenspieltag aber mit einem Sieg in Pilsen noch die K.-o.-Runde erreichen, solange Inter in München keinen Sieg einfährt.

Inter darf nur noch zwei Zähler holen

Alle Ausgangspositionen eint, dass Inter in seinen zwei verbleibenden Partien höchstens zwei Punkte einfahren darf. Barcelona ist bereits in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gescheitert, ein erneutes Aus würde ein weiteres Loch in die ohnehin nicht gerade üppig gefüllte Vereinskasse reißen. Eine bessere Ausgangsposition verspielte Barça am 4. Spieltag beim allerdings spektakulären 3:3 gegen Inter.