Alles für die Balance! Andrichs taktische Lüge nach feiner Analyse

Er ist der Gleichgewichtsbeauftragte im Team von Xabi Alonso. Vor dem Europa League-Spiel gegen Ferencvaros Budapest besticht Robert Andrich mit einer feinen Analyse des Leverkusener Aufschwungs und legt gleichzeitig den Finger in die Wunde.

Wenn Bayer 04 am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League Ferencvaros Budapest empfängt, wird Robert Andrich fehlen. Wie auch Exequiel Palacios sah der defensive Mittelfeldspieler beim 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen bei der AS Monaco seine dritte Gelbe Karte und ist gesperrt. Eine massive Schwächung für die Werkself. War doch die Doppelsechs Andrich/Palacios zuletzt ein Erfolgsfaktor.

Dass Andrich ausgerechnet in der ersten kurzen Phase dieser Saison, in der Bayer 04 gleichzeitig spielerisch überzeugt und auch erfolgreichen Fußball spielt, eine Zwangspause einlegen muss, wurmt diesen - aber nur bedingt. "Das ist schon ärgerlich, aber irgendwann wäre die Sperre wahrscheinlich eh gekommen. Von daher: Lieber jetzt, dann habe ich eventuell im Viertel- und Halbfinale keine Sorgen", erklärt der 28-Jährige mit einem Lächeln.

Dass Andrich bereits den weiteren Weg Richtung Endspiel in Budapest im Blick hat, zeigt erstens, dass er seinen Kollegen Kerem Demirbay und Nadiem Amiri, die gegen Ferencvaros die Doppelsechs bilden dürften, vertraut. Zweitens, dass der Führungsspieler sich selbst nicht für zu wichtig nimmt. Was ganz anders sein könnte, besitzt Andrich unter Xabi Alonso doch einen extrem hohen Stellenwert fürs Team.

Mangels echten Sechsers im Kader hat Xabi Alonso dem Rechtsfuß die Aufgabe übertragen, für das Gleichgewicht im Spiel des Werksklubs zu sorgen. Ein Job, den der eigentliche Box-to-box-Spieler sehr gewissenhaft erfüllt. Auch wenn der Balance-Künstler dafür auf die eine oder andere Aktionen verzichten muss, in der er selbst glänze könnte.

Diese Fähigkeit zur Selbstlosigkeit ist eine Grundvoraussetzung, um als Sechser gut zu funktionieren. Gerade in einer Mannschaft wie Bayer 04. Damit diese all ihre Möglichkeiten in der Offensive ausspielen kann, ohne ihre defensive Stabilität zu verlieren. Zuletzt gelang dies in den Partien in Monaco und Freiburg (1:1) und jüngst beim 4:1 gegen Hertha BSC besonders sehr gut.

"Was Balance, Kontrolle, aber auch das Spiel nach vorn angeht - war es eine sehr, sehr gute Leistung", urteilt Andrich über den Sieg gegen die Berliner. Dieser Dreiklang erschallt aktuell in einer in dieser Saison noch nicht erlebten Harmonie. Ein Fakt, den der Sechser genauso zufrieden festhält, wie er seine Halbwertszeit infrage stellt.

Mit Blick auf Rang 9 in der Tabelle, der nicht annähernd das Potenzial des auf die Champions League ausgerichteten Kaders widerspiegelt, erklärt er unverblümt: "Wir stehen auch aus einem guten Grund da, weil wir in vielen Spielen unsere Leistung nicht gebracht haben. Die müssen wir jetzt weiter bestätigen. Wichtig ist, dass die Konstanz da ist. Daran müssen wir arbeiten. Das war schon immer das Problem bei uns. Aber aktuell sind wir auf einem guten Weg."

Jedem ist schon bewusst, dass wir in der Bundesliga unsere Punkte erst mal holen müssen. Robert Andrich

Diese Analyse trifft genauso zu wie die des jüngsten Aufschwungs fein ist. Dass Bayer mit kontrolliertem Ballbesitzfußball die 90 Minuten über weite Strecken beherrscht und gleichzeitig eine hohe Torgefahr erzielt, "hat mit Raumbesetzung zu tun. Aber auch damit, wie belaufe ich die Räume: Möchte ich den Ball nur in den Fuß haben oder nur in die Tiefe? Das Zwischenspiel, dass du beide Varianten hast, dass der Gegner nicht weiß, was du in dem Moment machst", erklärt Andrich, "wenn wir das haben, dann noch die Zwischenbewegungen und ein gutes Passspiel, dann sieht es so wie gegen Hertha aus. Und ich hoffe, dass es noch häufiger so aussieht."

Nach Wochen der spielerischen Stagnation nimmt die Evolution unter Xabi Alonso womöglich doch noch rechtzeitig Fahrt auf, um dem Projekt eine langfristig erfolgsversprechende Perspektive zu verleihen. In der Liga wird die Saison nicht mehr zu retten sein. Platz 7 und damit wahrscheinlich die Qualifikation für die Europa Conference League, erscheint weiter realistisch. Schon für Rang 6, der für die Europa League berechtigen könnte, müsste Bayer einen großartigen Endspurt hinlegen.

Dieser wird durch die Chance, die die Europa League noch bietet, deren Sieger in die Königsklasse einzieht, nicht zwingend wahrscheinlicher. Zumal Xabi Alonso in englischen Wochen gerne rotieren lässt. Was auf Sicht natürlich zu Lasten der Ligaspiele gehen dürfte. Doch Andrich betont die Wichtigkeit des nationalen Wettbewerbs. "Jedem ist schon bewusst, dass wir in der Bundesliga unsere Punkte erst mal holen müssen", sagt er mit dem Wissen, dass das zarte Pflänzchen der Entwicklung unter Xabi Alonso weitere Rückschläge in der Liga nicht so leicht verkraften würde.

Andrich erklärt dies, weil er ein guter Analyst ist, ein feines Näschen dafür besitzt, was auf dem Platz passieren muss, damit Bayer erfolgreich. Und weil er um die Wankelmütigkeit der Werkself selbst in starken Phasen weiß, ruft er jetzt eben nicht den Gewinn der Europa League als das große Ziel aus.

Inwieweit es in den Köpfen der Spieler sei, dass man sich über die Europa League noch für die Champions League qualifizieren könne, wird Andrich gefragt, der für die Antwort zu einer taktischen Lüge greift. "Gar nicht. Gut zu wissen, aber es spielt keine Rolle", sagt er, weil er auch hier trotz seiner Absenz beim Budapest-Spiel für eine gesunde Balance sorgen möchte.