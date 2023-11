Alles für den letzten Haken

Über 100 Stadien hat Wilfried Metzler schon besucht. Um jedes einzelne in der Bundesliga von innen gesehen zu haben, fehlte ihm nur noch die Alte Försterei. Bis jetzt.

Fehlte Metzler noch in seiner Liste: Das Stadion An der Alten Försterei. imago images/Matthias Koch

Der Stapel der Akten, die Wilfried Metzler mitgenommen hat, ist etwa halb so hoch wie ein Bierglas. Sie durchzusehen könnte zehn Minuten dauern - oder, wenn Metzler seine Geschichte dazu erzählt, über zweieinhalb Stunden. Es ist Samstagmittag Anfang November, als sich Metzler, ordentlich gescheitelte, weiße Haare, das Hemd bis oben zugeknöpft, in ein Hotel in Berlin-Köpenick setzt und hofft, dass er heute seine beiden letzten Haken setzen kann. Der eine, jener, wegen dem er hier ist, beginnt und endet an der Alten Försterei.

Alle Bundesliga-Stadien seit 1963 besucht

Das Stadion des 1. FC Union Berlin besteht damals noch aus flachen, grasbewachsenen Stehtribünen, Wilfried Metzler faszinieren sie. Das Stadion betreten hat Metzler damals nicht. Später ist ihm so etwas nicht mehr passiert, im Gegenteil: Vielmehr ist der 83-Jährige zu Deutschlands wohl umtriebigstem Stadiongänger geworden und hat nun, mit dem Stadion An der alten Försterei, alle Bundesliga-Stadien seit 1963 besucht.

72 Jahre zuvor ist Metzler zwölf Jahre alt, ein Bauernsohn aus Niederdorf im Erzgebirge, aktiver Tischtennis- und passiver Fußballspieler. Während die Welt in Metzlers kleinem Herkunftsort im Dreieck zwischen Chemnitz, Aue im Erzgebirge und Zwickau den Krieg oberflächlich gesehen schadlos überstanden hat, herrscht in Berlin-Köpenick Chaos. Niedergerissene Mauern, ein paar mickrige Pflänzchen - und dazwischen die Alte Försterei.

Fußballfan mit Leib und Seele

Heute, an jenem Samstagnachmittag, umgeben die Spielstätte Büsche, Bäume - und ein Parkplatz so groß wie ein zweites Fußballfeld. Vom Ufer der Spree sind es eigentlich nur knapp 800 Meter bis dorthin, nur der Stau an der Wulheide macht aus drei Minuten knapp dreißig.

Die Straßen voll, der VIP-Parkplatz frei - so war es häufig in Metzlers Leben. Einst im Jahr 1973 stand er an der Autobahn auf einer Raststätte kurz vor Dresden, weil er gehört hatte, dass der Bus des FC Bayern München auf seinem Weg in den damaligen Ostblock zum ersten deutsch-deutschen Duell im Europapokal an der A72 vorbeikommen würde. "Ich grüße Uli Hoeneß" stand auf dem Schild, das er in der Hand hielt, hunderte Autos fuhren vorbei. Erkannte er ein Westkennzeichen, folgte er ihm, so auch einem weißen Mercedes. Im Auto saßen zwei Männer. Jener auf der Rückbank stellte sich als Wilhelm Neudecker heraus, der damalige Präsident der Bayern.

Ober er ihm den Weg zum Hotel zeigen dürfe, fragte Metzler. Sehr gerne. Als Belohnung gab es Tickets für das legendäre Spiel zwischen dem FC Bayern und Dynamo Dresden. Der Kontakt bestand bis zu Neudeckers Tod vor 30 Jahren. Metzler, der Ostdeutsche aus dem Chemnitzer Hinterland, bekam Karten für Spiele, die kaum einer aus der DDR sehen durfte, von denen viele nicht einmal wussten, dass sie stattfanden. Wenige Haushalte empfingen den Rundfunk aus dem Westen, die Freiheit schien nur eine Antennenverlängerung entfernt. Seit diesem Erlebnis besucht Metzler Stadien in der gesamten Republik, von Neukirchen im Saarland bis nach Braunschweig, von München bis Hamburg, von Aachen bis Cottbus.

Prominentes Telefonbuch

Metzler öffnet einen gelben Ordner, darin stapeln sich Fotos, Zeitungsausschnitte, Briefe. Alles chronologisch geordnet. Selbst ein kicker-Artikel findet sich darin. "Das Magazin lese ich seit ich ein kleiner Junge bin, die Fußballwoche habe ich immer, wenn es ging, mit dem kicker ergänzt", sagt Metzler. Wie er daran kam? Natürlich durch bekannte Fußballfunktionäre, die ihm das Heft aus dem Westen mitbrachten. Sein Telefonbuch liest sich wie das Who-is-who des deutschen Fußballs in den Achtzigern, Neunzigern und Nullerjahren - Ottmar Hitzfeld, Martin Kind, Hans Meyer, den ehemaligen kicker-Chefredakteur Karl-Heinz Heimann alle kennt er sie persönlich.

Plötzlich greift Metzler in die Innentasche seines Fracks, holt einen Stapel Postkarten heraus. "Zuhause liegen noch um die 800 mehr", sagt er mit einem Lächeln. Wo? "In der Garage, mit den Trikots und Torwarthandschuhen." Um die 600 müsste er von beiden haben.

Deutschlands "zweitgrößter Fußballfan"

Blick in die Union-Heimstätte: das Stadion An der Alten Försterei. IMAGO/Contrast

Dabei wirkt Wilfried Metzler fast wie ein Kind, das stolz seine vielen Freunde aufzählt - im positiven Sinne. "Ich bin Deutschlands zweitgrößter Fußballfan", sagt er immer wieder. Wäre dieser Satz eine Frage - sie wäre rhetorisch. Denn er soll seinem Gegenüber - egal wem - lediglich die Möglichkeit geben, die "Erfolge" aufzuzählen, um sie dann direkt zu widerlegen. Dann doch die rhetorischen Fragen: "Warst du in über 100 Stadien? Warst du im Aktuellen Sportstudio und hast das Torwandschießen gewonnen? Hast du mehrere Welt- und Europameisterschaften im Stadion erlebt?" Wie Abrissbirnen reißen sie die eigene Argumentationsstrategie ein.

Mittlerweile ragen die Tribünen der Alten Försterei vor ihm auf. Dazwischen scheint ein Spalt des Innenraums hervor, die Fans singen schon jetzt, eine Stunde vor Anpfiff lautstark ihre Lieder. "Vor ihnen", sagt Metzler, "habe ich den größten Respekt. Sie widmen ihr gesamtes Leben einem Verein und geben ihm ihr letztes Hemd." Er selbst sei nur ein Mann, der viele Vereine mag, aber vor allem das Stadionerlebnis sucht. Seit nunmehr 50 Jahren. Alles für den letzten Haken.