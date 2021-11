Alles für das Team -Selbstbewusster 'MegaBit' vor Saisonstart

Einst stand Michael 'MegaBit' Bittner unangefochten an der Spitze der Virtual Bundesliga (VBL) - inzwischen nicht mehr. Doch obwohl Werder Bremens FIFA-Star vor dem Saisonstart Vertrauen in seine Fähigkeiten hat, stellt er seinen eigenen Erfolg zurück. Hauptsache die Mannschaft gewinnt.

Werder Bremens FIFA-Profi Michael 'MegaBit' Bittner geht zielstrebig in die neue Saison der Virtual Bundesliga. Werder Bremen

Michael Bittner blickt zurück auf ein Jahr voller Rückschläge - national wie international. FIFA 21 schien dem deutschen Vorzeige-Profi nicht zu liegen, der erwartete Erfolg blieb aus. Hinzu kam die Corona-Krise. "Da bin ich dann schon in eine Spirale reingeraten, in der ich mir zu viele Gedanken gemacht haben", sagt der 22-Jährige heute über diese mental schwere Phase.

'MegaBit' erinnert sich ungern an die vergangene Saison und den ausgebliebenen sportlichen Erfolg. Die Tiefphase hat den FIFA-Profi jedoch gelehrt, dass nicht immer alles glattläuft. Zwei Saisons in Folge hatte Bittner zuvor Werder Bremen zur Meisterschaft geschossen - mit ihm als bester Spieler der Liga. Der darauffolgende Misserfolg dient ihm nun als Motivation und Fingerzeig.

Entsprechend nimmt der Werderaner auch etwas Positives aus der Zeit mit: "In Retrospektive war es eine Saison, aus der ich viele Schlüsse ziehen konnte: Es gehört nicht nur dazu, dass man viel trainiert. Die Balance muss stimmen und man muss mental immer bei der Sache sein."

Ein Star nimmt sich zurück

Wenn am 9. Oktober die vierte Saison der VBL Club Championship beginnt, kann 'MegaBit' die Erinnerungen an eine enttäuschende Spielzeit endgültig hinfort schießen. Liefert der 22-Jährige ab, werden seine Leistungen aus FIFA 21 schnell vergessen sein. Trotzdem übt sich Bittner vor dem Ligaauftakt in Zurückhaltung. Von einer Rückkehr zur Nummer eins der VBL soll keine Rede sein.

"Die Club Championship ist ein Wettbewerb, in dem man als Spieler individuelle Ambitionen zurückstellen muss. Egal ob ich spiele, egal ob ich alles gewinne, egal ob ich alles verliere, wenn das Team Erfolge feiert, bin ich zufrieden und werde meinen Beitrag dazu leisten", lautet die klare Ansage von 'MegaBit'.

Doppeltes Vertrauen hält besser

An fehlendem Selbstvertrauen liegt die Einschätzung keineswegs. Bittner sieht in seinen Gegnern zwar eine erstarkte Konkurrenz mit sehr großem Potenzial, blickt dem Wettbewerb aber optimistisch entgegen. Er hätte zum Start von FIFA 22 viel Zeit investiert, um zu trainieren und Knowhow aufzusaugen.

Dabei stellte er glücklich fest, "dass man in der Offensive mit dem Passspiel wieder mehr Möglichkeiten hat und ich merke, dass ich Gegnern meinen Stil aufdrücken kann, wenn ich schnell spiele. Das fördert das Selbstvertrauen." Zudem darf nicht vergessen werden, dass die VBL Club Championship ein Teamwettbewerb ist. Und Bittner ist sich sicher: "Wir haben Qualität."

"Nicht jeder kann spielen"

Werder Bremen hat zur Saisonwende mit Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad einen neuen, aufstrebenden Profi verpflichtet, der in FIFA 21 sogar international glänzte. Hinzu kommen die zwei etablierten Spieler 'MegaBit' sowie Fabio 'Fifabio' Sabbagh und Max Julius 'diviners' Gröne. Der Youngster beförderte sich im Juni mit einem Halbfinal-Lauf beim VBL Grand Final in die Konversation um einen Startplatz bei Werder.

Bittner kommentiert das Team mit den Worten: "Wir haben eine sehr gute Konstellation mit vier Spielern, die unterschiedliche Stile und Charakterzüge prägen." Sich selbst sieht der 22-Jährige in der Führungsverantwortung. 'MegaBit' will seine Mannschaftskameraden vorantreiben, ihnen weiterhelfen und seine Werte weitergeben.

Mit leistungsfähigen Mitspielern geht aber auch ein harter Konkurrenzkampf um Spielzeit in der Club Championship einher. Das weiß auch 'MegaBit': "In einem Vierer-Kader mit der Qualität wird es nicht leicht. Nicht jeder kann spielen, aber jeder wird seinen Beitrag leisten."

Etappenziel gesetzt

Man darf gespannt sein, ob Werder Bremen mit dem verstärkten Kader zurück an die Spitze der Virtual Bundesliga stürmt und wer bei Erfolgen an der Konsole sitzt.

Bittner peilt in der Club Champions vorerst das Finalturnier an, was einen Platz unter den ersten acht Mannschaften entspricht. Dafür sei das Team bereit, hart zu arbeiten. Im Kopf schwingt zudem stets ein weiteres Ziel mit: "Wir wollen unbedingt eine bessere Leistung abliefern als vergangene Saison."