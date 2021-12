"Alles deutet darauf hin": Roethlisbergers Abschied steht bevor

Nach 17 Jahren neigt sich die Karriere von Ben Roethlisberger bei den Pittsburgh Steelers dem Ende zu. Der Star-Quarterback sprach nun erstmals offen von einem Abschied nach der Saison.

"Ich spreche nie in Garantien, das habe ich noch nie getan und das bin ich nicht", betonte Roethlisberger in einer Medienrunde am Donnerstag zwar, stellte aber auch fest: "Wenn ich auf das große Ganze schaue, würde ich sagen, dass alles darauf hin deutet, dass es das jetzt ist." Das Heimspiel gegen die Cleveland Browns in der Nacht von Montag auf Dienstag könnte damit das letzte der Franchise-Ikone im Heinz Field werden.

Dass Roethlisberger, der mit den Steelers 2006 und 2009 den Super Bowl gewann, seine Karriere nach der laufenden Saison beenden könnte, war immer wieder durch US-amerikanische Medien gegeistert. "Big Ben" selbst hatte sich dazu aber nicht klar geäußert - bis jetzt.

Kleine Chance auf die Play-offs

"Ich werde die endgültige Antwort darauf zu einem späteren Zeitpunkt geben", fügte er seinen Ausführungen hinzu. "Mein Fokus liegt darauf, das Spiel zu gewinnen. Wenn es wirklich mein letztes Regular-Season-Spiel hier ist, wird es eines der wichtigsten in meiner Karriere." Die Steelers haben vor dem vorletzten Spieltag der Saison noch eine kleine Chance, in die Play-offs einzuziehen, müssen dafür aber wohl beide verbleibenden Spiele gewinnen und auf entsprechende Ergebnisse der Konkurrenz hoffen.

Dass Pittsburgh noch im Play-off-Rennen liegt, ist allerdings eher der starken Defense des Teams zu verdanken als Roethlisberger. Dem 39-Jährigen war in der laufenden Saison sein fortgeschrittenes Alter deutlich anzumerken, sein Leistungsniveau war merklich abgesunken. Auch deshalb gilt es als eher unwahrscheinlich, dass "Big Ben" noch eine Saison bei einem anderen Team dranhängt. Das Karriereende erscheint die wahrscheinlichste aller Optionen - und die finalen Meter einer großen Karriere sind wohl eingeläutet.