Alles aussichtslos in Meppen? Middendorp will "das Maximale herausholen"

Trotz der jüngsten beiden Siege gegen Spitzenteams steckt der SV Meppen tief im Tabellenkeller fest. Mit dem Publikum im Rücken will Trainer Ernst Middendorp das "Maximale" herausholen - doch wie realistisch ist der Klassenerhalt?

1:0 gegen den Tabellensechsten aus Saarbrücken, 2:1 beim Dritten aus Wiesbaden - die jüngsten beiden Ergebnisse zeigen, dass der SV Meppen mithalten kann in der 3. Liga. Hätte es da nicht die 17 Spiele andauernde Durststrecke der Emsländer zwischen Mitte August und Mitte Februar gegeben, wäre die Ausgangslage vier Spieltage vor Schluss nicht, wie sie aktuell eben ist: beinahe aussichtslos.

Zwar hat der FSV Zwickau unlängst die Rote Laterne vom SVM übernommen und durch die beiden Achtungserfolge bei Spitzenteams ist die Hoffnung beim Team von Trainer Ernst Middendorp zurück, die Meppener Probleme sind damit aber längst nicht überwunden. Fünf Punkte und eine miserable Tordifferenz trennen den SVM vom ersten Nichtabstiegsplatz (Hallescher FC), davor klafft bereits eine weitere Fünf-Punkte-Lücke auf den 15. aus Essen, der am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Hämsch-Arena gastiert.

Vier Siege müssen her

Gegen RWE, wie auch gegen die folgenden Gegner aus Osnabrück, Dresden und Freiburg (wohlgemerkt allesamt ebenfalls Teil der Top Sechs), müssen also umgehend die nächsten Siege folgen. Eine realistische Chance auf den Klassenerhalt hat der SV Meppen wohl nur dann, wenn er alle vier Partien gewinnt, denn Halle hat mit Partien gegen Ingolstadt und ebenfalls Essen das leichtere Restprogramm. Sechs Meppener Siege in Serie gab es übrigens zuletzt in der Aufstiegssaison 2016/17, als man sogar an den ersten neun Regionalliga-Spieltagen gewann.

Die Chance ist gering, aber sie ist da. Und deshalb werde man, so Trainer Ernst Middendorp auf der Pressekonferenz, alles versuchen, "um das Maximale herauszuholen". Mit Luka Tanculic (Top-Scorer in der Vorsaison), Jonas Fedl, Beyhan Ametov, Mirnes Pepic und David Vogt sind gleich fünf Spieler ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, dafür fehlt Yannick Osee mit einer Außenbanddehnung aus dem Wiesbaden-Spiel - hinter Christoph Hemlein (im Training umgeknickt) steht noch ein Fragezeichen. Doch auch wenn in Meppen "nicht alles geschmeidig laufen wird", weiß Middendorp: "Das Publikum wird uns pushen, da bin ich sicher". Und vielleicht wird dann eben doch das Unmögliche möglich im Emsland.