Alles auf Rot: FC Bayern veröffentlicht Heimtrikot für 2024/25

Der FC Bayern hat sein Heimtrikot für die neue Saison präsentiert und wird es noch in dieser Saison tragen. Die Farbkombination kommt nicht bei allen Fans gut an.

Es kommt ein neuer Trainer, der Kader wird womöglich deutlich umgebaut - da passt es nur zu gut, dass der FC Bayern den potenziellen Umbruch im Sommer auch mit einem Heimtrikot in ganz neuer Optik begleitet. Wie der deutsche Rekordmeister am Montagmorgen bekanntgab, läuft die Mannschaft in der Saison 2024/25 zuhause ganz in Rot auf.

Ausschließlich aus drei verschiedenen Rottönen besteht das neue Jersey von Ausrüster Adidas, das zudem mit vertikalen, aus Rauten bestehenden Streifen daherkommt. Nach Klubangaben sollen die drei Farben wahlweise "für Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels" stehen - oder dafür, dass der FCB "als einziges deutsches Männerteam das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League" gewonnen hat.

Die ersten Reaktionen der Fans in den sozialen Netzwerken waren gespalten: Während einigen das frische Design gefällt, fühlen manche das Motto "Rot & Weiß ein Leben lang" verraten, das die Bayern in ihrem Heimtrikot für die noch laufende Saison sogar extra in der Innenseite des Kragens platziert hatten.

Unveränderter Preis - Frauen präsentieren Trikot zuerst

Auf dem Trikotärmel, auf dem die Münchner derzeit noch für ihre klubeigene Initiative "Rot gegen Rassismus" werben, wird künftig das Logo von Anteilseigner Allianz stehen, "erstmals in der Geschichte der Bundesliga und Champions League" in Kombination mit einem QR-Code, wie der entthronte Meister mitteilte.

Wie im Vorjahr kostet das neue Trikot, das mit roten Hosen und roten Stutzen kombiniert wird, ohne Flock und Bundesliga-Logo 99,95 Euro. Die Mannschaft von Noch-Trainer Thomas Tuchel wird es erstmals am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im finalen Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg tragen. Das Frauen-Team, das gerade frisch zum Meister gekürt wurde und das erstmals eine eigene Version mit zwei Meistersternen über dem Logo erhält, präsentiert es schon drei Tage früher - im DFB-Pokal-Finale gegen die Wolfsburgerinnen.