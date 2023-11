Alles auf Anfang? Fortnite OG & Co. - Träumen von besseren Zeiten

Fortnite schreibt Rekorde bei den Spielerzahlen, weil Epic Games die Uhren zurückgedreht hat. Lohnen sich neue Titel und Ideen überhaupt noch? Das bespricht Christian Gürnth mit seinen Gästen.

In der Nacht des 29. Oktober erfolgte hierzulande die Zeitumstellung. Nur fünf Tage später drehte Epic Games seine eigenen Uhren zurück: Der Entwickler rief in Fortnite die OG-Season aus - und versetzte den Battle-Royale-Titel wieder in den Zustand von Kapitel 1. Tags darauf schrieb Fortnite die besten Zahlen seiner Geschichte. 44,7 Millionen Spieler sollen laut Publisher am 4. November die Map betreten haben.

Die Rekorde der OG-Season legen mal wieder einen altbekannten Schluss nahe: Viele Videospielfans sehnen sich nach den guten alten Zeiten - welche das auch sein mögen. Immer mehr Entwickler sind bestrebt, ihnen diesen Wunsch zu erfüllen. Und gehen dabei ein Risiko ein. Denn wird dann alles wieder auf Anfang gestellt, entsteht eben doch oft ein Aufschrei nach Innovationen. Call of Duty: Modern Warfare lässt grüßen.

Im Trio auf der Spurensuche

Wie passt das alles zusammen? Und was lässt sich daraus ableiten? Host Christian Gürnth will genau diesen Fragen im neuen kicker eSport Talk auf den Grund gehen. Unterstützt wird er dabei durch seine beiden Gäste: Marcel Reiske ist über seinen Hauptberuf als Intensiv-Krankenpfleger auch als Podcaster und eSport-Kommentator unterwegs - früher war er selbst Manager eines eSport-Teams. Holger Böschen dürfte Freunden des gepflegten Show-Prügelns bekannt sein. Der 48-Jährige ist seit Jahren als WWE-Kommentator aktiv.

Ihr fragt euch schon länger, woher dieser Retro-Trend stammt - und wohin das alles noch führen soll? Dann schaltet ihr am besten den kicker eSport Talk ein. Los geht's am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für November. kicker eSport

