Alles auf Anfang am Bosporus

Istanbul bereitet sich vor auf sein zweites Champions-League-Finale nach 2005. Das Chaos von damals soll sich ebenso wenig wiederholen wie die Zustände am Einlass vor einem Jahr in Paris, auch wenn das Stadion alles andere als ideal ist. Manche Fans schwanken zwischen Bewunderung und Sorge.

Aus Istanbul berichtet Martin Gruener

Häufig bleibt den Ballkindern in der Türkei am Ende immer ein netter Nebenverdienst. Beim Finale der Champions League an diesem Samstagabend aber werden sie leer ausgehen. Nach hitzigen Spielen in der Süper Lig ist das häufig zu beobachten: Die Kinder, die vorher die ins Aus gegangenen Bälle geholt hatten, gehen nach dem Abpfiff auf dem Rasen konzentriert die Seitenlinie entlang und sammeln die Münzen auf, die erboste Fans auf Spieler und Linienrichter geworfen hatten. Für das Endspiel in Istanbul hat die UEFA nun angekündigt, dass Hartgeld im ganzen Stadion verboten sei, "egal welche Währung". Es sei eine der lokalen Vorschriften. Man werde sämtliche Münzen vom Einlasspersonal konfiszieren lassen und den Opfern der Erdbebenkatastrophe von Februar spenden.

Man darf gespannt sein auf die Summe, die da zusammenkommt, schließlich sind genug Leute unterwegs. Auf dem Taksim-Platz im Herzen der Altstadt hat die UEFA einen überdimensionalen Henkelpokal aufgestellt. Zahllose Fans von Inter und Manchester City machen Fotos mit dem silbernen Ungetüm, im Hintergrund gern mit der erst vor zwei Jahren eröffneten Moschee. Nur 50 Meter weiter hängt fast trotzig eine riesige Fahne von einem der Häuser am Platz und kündet von der kürzlich gewonnenen Meisterschaft von Galatasaray. Türkische Vereine und die Champions League sind eine eigene Geschichte, dreimal war ein Team im Viertelfinale, zuletzt vor zehn Jahren, weiter ging es nie.

Lautaro- und Haaland-Trikots sind Verkaufsschlager

Eine Stadt, die so viel Fußballverrücktheit lebt mit ihren drei Groß- und allerlei Kleinklubs, verkraftet freilich auch den Ansturm von ein paar Tausend Fans aus England, Italien und offensichtlich vermehrt auch aus dem asiatischen sowie arabischen Raum. "Manche nennen es Chaos, wir nennen es unser zu Hause", lautet einer der Sprüche der derzeit wohl 16 Millionen Bewohner von Istanbul. So manche bei der UEFA hatten offenbar Sorge, was nach den Stichwahlen um das Präsidentenamt in der Metropole so alles passieren könnte. Aber nach dem neuerlichen Sieg des Autokraten Recep Tayyip Erdogan blieben größere Proteste aus. Nun sieht man ihn noch auf Wahlplakaten in großer Pose, manchmal in Fliegerjacke und mit Pilotenbrille. Und am Abend wohl auch auf der Haupttribüne.

Viele Fans genießen vorher lieber die Stadt. Überall in den kleinen Seitengässchen von Karaköy sitzen Skyblues und Nerazzuri und lassen sich bewirten, dass es in vielen Restaurants keinen Alkohol zu trinken gibt, senkt die Stimmung keineswegs. Man muss ja nicht ballern am Bosporus. Eine Gruppe Interisti zieht singend durch den Großen Basar, gefilmt von den Verkäufern und Touristen. Draußen in der Fußgängerzone hinter der Galata-Brücke haben die Trikothändler dem Anlass entsprechend frische Ware aufgelegt. "Lautaro und Haaland gehen am besten", sagt Levent. 200 Türkische Lira, knapp acht Euro, verlangt er für ein Shirt, Originale sind das freilich nicht. Aber warum sollen nur die UEFA und die Klubs den großen Reibach machen?

John kommt aus Crowden, ein paar Kilometer östlich von Manchester und ist mit drei Freunden schon seit Donnerstag in der Stadt. "Das Wetter, die Aussicht, alles großartig! Genau der richtige Ort, um Geschichte zu schreiben", sagt der Mann in den Fünfzigern. Zweifel am Sieg des Favoriten hat er naturgemäß keine, kurz nachdenklich wird er nur mit Blick auf den Austragungsort. "Das Stadion scheint ziemlich weit weg zu sein, oder?" Aber wie man vor dort wieder zurück in die Stadt komme, sei jetzt nicht das Problem. "First we win it."

Das Atatürk-Olympiastadion liegt rund 25 Staukilometer westlich vom Taksim entfernt im Bezirk Basaksehir, wo auch einer von Erdogans Lieblingsvereinen daheim ist. Man hatte es Anfang des Jahrtausends erbaut für die Olympischen Spiele 2008, die dann aber doch in Peking stattfanden. Von all den Stadien in Istanbul ist es mit 72000 Plätzen zwar das allergrößte, aber auch jenes, das am wenigsten für große Fußballabende taugt. Wegen der Laufbahn um den Rasen sitzen die Zuschauer weit weg, teils auf nur sehr flach ansteigenden Tribünen. Operngläser wären praktisch, sind aber wohl von der UEFA verboten. Man könnte meinen, es ist der passende Rahmen für einen derart künstlich groß gewordenen Klub wie Manchester City.

Zustände von Paris sollen sich nicht wiederholen

Am Freitag wurden noch flugs rote Teppiche über die Stufen vom VIP-Parkplatz zum Stadion verlegt. Für die normalen Fans ist die Arena mittlerweile über eine Metrostation erreichbar. Der U-Bahn-Anschluss hatte 2005 noch gefehlt, als der FC Liverpool seine irre Aufholjagd gegen Milan im Elfmeterschießen gewonnen hatte. Die Fans beider Lager aber waren danach im Nirgendwo gestrandet, ein fürchterliches Chaos war damals rund um die Rückreise Richtung Stadt ausgebrochen.

Diesmal ruft die UEFA auch dazu auf, ja rechtzeitig am Stadion zu sein, man erwarte äußerst zähen Verkehr auf den Stadtautobahnen. Und auch die Zustände von vor einem Jahr in Paris sollen sich nicht wiederholen, als es am Einlass zum Stade de France über 200 Verletzte unter Liverpool-Fans gab und das Finale verspätet angepfiffen wurde. In Istanbul soll es nun deutlich mehr Sicherheitspersonal geben und ausschließlich digitale Tickets. Aber kein Taschengeld für die jungen Helfer an den Seitenlinien.