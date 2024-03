Alles anders bei Paris-Nizza: Mannschaftszeitfahren nach besonderem Modus

Beim Etappenrennen Paris-Nizza steht an diesem Dienstag wieder ein Mannschaftszeitfahren an. Die Veranstalter halten dabei an einem veränderten Modus fest, der bereits im vergangenen Jahr für Diskussionen sorgte.

Zielankuft im traditionellen Mannschaftszeitfahren: Team UAE bei der Vuelta 2023. ANP via Getty Images

Es ist eine der taktisch anspruchsvollsten Disziplinen im Radsport: das Mannschaftszeitfahren. Alle Fahrer einer Equipe gehen gleichzeitig an den Start; die Uhr stoppt erst, nachdem der fünfte (teilweise vierte) Fahrer über die Ziellinie gerollt ist. Es bringt der Mannschaft also nichts, wenn wenige Spezialisten vorauseilen und die anderen Fahrer zurücklassen, alle müssen sich gegenseitig unterstützen.

Es ist dieser Reiz, diese taktische Herausforderung für die Mannschaften, die das Mannschaftszeitfahren häufig auf den Etappenplan bei den Grand Tours heben. Bei der Tour de France fuhren die Teams zuletzt 2019 in Brüssel gemeinsam gegen die Uhr, die Vuelta startete im vergangenen Jahr in Barcelona mit einem Zeitfahren im Team. Und auch kleinere Rundfahrten greifen gerne auf diese Variante zurück.

Umstrittene Regeländerung bei Paris-Nizza

Die Equipe ist im Mannschaftszeitfahren, das bis 1992 sogar olympisch war, also nur so gut, wie ihr (fünft-)schwächstes Mitglied. Oder doch nicht? Bei der einwöchigen Rundfahrt Paris-Nizza beschlossen die Veranstalter im vergangenen Jahr, die Uhr für die Tageswertung beim Teamzeitfahren schon zu stoppen, nachdem der erste Fahrer einer Mannschaft das Ziel erreicht hat. Lediglich für die Gesamtwertung wurde die Zeit der später eintrudelnden Teamkollegen separat genommen.

Wie das den Prinzipien des Mannschaftszeitfahrens zuwiderlief, zeigte sich gleich bei der ersten Anwendung 2023: Tadej Pogacar, zweimaliger Tour-Champion, fuhr auf der 32 Kilometer langen Etappe rund um Dampierre-en-Burly seinem Team UAE davon und kam deutlich vor seinen Mannschaftskameraden ins Ziel. Dadurch vermied der Slowene einen größeren Rückstand in der Gesamtwertung und konnte das "Rennen zur Sonne" nach acht Etappen schließlich gewinnen.

Stärkerer Fokus auf die Stars stärkt Vermarktung

Auch an diesem Dienstag wird bei Paris-Nizza wieder nach den gleichen Regeln gemeinsam gegen die Uhr gestrampelt. Es ist zu erwarten, dass die Teams der Favoriten Primoz Roglic (Bora-hansgrohe), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) und Joao Almeida (Team UAE) alles dafür tun werden, ihre Kapitäne in eine gute Position zu bringen. Damit diese dann nach 26,9 Kilometern in Auxerre notfalls alleine über die Linie rollen und eine gute Zeit für die Gesamtwertung mitnehmen.

Die Veranstalter haben dabei vor allem die bestmögliche Vermarktung des Radsports im Blick. Werden die Kapitäne am Etappen-Ende von der Leine gelassen und kämpfen quasi im Fernduell einzeln gegeneinander, anstatt in ihrem Mannschaftszug unterzugehen, dann ist das gut für die Spannung. Ein stärkerer Fokus auf einzelne Stars sorgt zudem mittelbar für höhere Einschaltquoten und Werbeeinnahmen.

Nur: Für einen solchen Einzelkampf braucht es kein Mannschaftszeitfahren, bei dem eigentlich der Teamgedanke im Vordergrund stehen sollte. Ein Einzelzeitfahren wäre die bessere Lösung und sorgte in der Vergangenheit schon für spannende Zweikämpfe und überraschende Wendungen. So zum Beispiel Pogacars Wahnsinns-Fahrt an der Planche des Belles Filles 2020, mit der er Primoz Roglic auf der vorletzten Etappe der Tour de France noch das Gelbe Trikot entriss. Oder Jonas Vingegaards rasantes Zeitfahren nach Combloux, bei dem er Pogacar um 1:38 Minuten distanzierte und so den Grundstein für seinen zweiten Tour-Titel legte.

Mannschaftszeitfahren wird zum Strategiespiel

Natürlich ist beim Mannschaftszeitfahren nach den Regeln von Paris-Nizza das Zusammenspiel im Team auch weiterhin wichtig, nur eben in veränderter Form: Die Teamkameraden arbeiten zusammen, um den Kapitän in die bestmögliche Position für den Schlussspurt zu bringen. Das Teamzeitfahren wird so zum Strategiespiel: Wie teilen sich die Fahrer die Führungsarbeit und ihre Kraft auf ? Wie viele Rouleure sind auf den Schlusskilometern noch dabei und unterstützen ihren Kapitän?

Allerdings besteht wenig Unterschied zu einer Bergetappe im modernen Radsport. Auch hier greifen die Teams zu bis ins kleinste Detail ausgeklügelten Strategien, um ihren Anführer bestmöglich ins Ziel zu bringen. Auch hier opfern sich die Helfer für ihren Kapitän regelrecht auf. Blaupause der letzten Jahre hierfür ist der Sieg von Vingegaard auf der 18. Etappe der Tour de France 2022 nach Hautacam, bei der sein Team Jumbo-Visma (heute Visma-Lease a Bike) durch eine überlegene Strategie und starke Leistungen der Helfer Pogacar abschüttelte und den Kampf um das Gelbe Trikot so gut wie entschied.

Kleinere Teams mit besseren Chancen

Entgegen kam der althergebrachte Modus beim Mannschaftszeitfahren bislang vor allem den großen und reichen Teams, die sich mehrere starke Fahrer leisten und so eine geschlossenere Teamleistung auf die Straße bringen können. Kleinere Teams mit nur einem starken Rundfahrer an der Spitze und weniger starken Helfern dahinter gerieten dagegen schon früh in Rückstand, der gegen die Top-Equipes auf den Bergetappen nur noch schwer aufzuholen war.

Die Veranstalter von Paris-Nizza wollten und wollen mit ihrer Regeländerung dem entgegentreten und schwächeren Mannschaften wieder bessere Chancen einräumen. Damit könnte der Modus in Zukunft auch für die Grand Tours, bei denen in den letzten Jahren die großen Rennställe Visma-Lease a Bike, Team UAE und Ineos dominierten, zum Vorbild werden. Allerdings steht 2024 weder beim Giro d'Italia, der Tour de France oder der Vuelta ein Mannschaftszeitfahren auf dem Programm.