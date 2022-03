"Alles andere als ein Spaziergang": Tedesco warnt vor Fürth

RB Leipzig ist im Auswärtsspiel am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth (19.30 Uhr, LIVE! auf kicker) klarer Favorit. Trainer Domenico Tedesco warnt allerdings vor dem Tabellenletzten - und muss eventuell auf Kevin Kampl verzichten.

Ob der erfahrene Mittelfeldakteur am Sonntag in Fürth dabei sein kann, ist "fraglich", wie Tedesco bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagnachmittag sagte. Kampl plagt sich mit Ohrenschmerzen herum, die anscheinend von der Halswirbelsäule ausgehen. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen", sagte der Leipziger Coach. Das gilt auch für Josko Gvardiol. Der Innenverteidiger hat seit Mittwoch Probleme im Oberschenkel, auch sein Einsatz steht noch infrage. Spielfähig ist dagegen Tyler Adams. Der US-amerikanische Mittelfeldakteur hat nach überwundenen Rückenproblemen wieder normal trainiert und ist verfügbar.

Abseits der personellen Ausstattung steht fest, dass der Champions-League-Anwärter Leipzig beim Aufsteiger und Schlusslicht klarer Favorit ist. Tedesco leitet daraus jedoch nicht ab, dass seine Mannschaft den Kontrahenten eventuell nicht für voll nehmen könnte. "Die Fakten sprechen für sich", betonte der 36-Jährige und ergänzte: "Fürth ist Letzter aufgrund der Hinrunde." In der zweiten Saisonhälfte haben die Franken aus acht Partien immerhin neun Zähler verbucht und rangieren in der Rückrunden-Tabelle derzeit an 13. Stelle. Darüber hinaus ist die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl seit sechs Heimspielen unbesiegt, die letzte Niederlage im heimischen Stadion gab es am 13. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (3:6). "Es wird alles andere als ein Spaziergang", sagte Tedesco über die Partie am Sonntag und lobt Fürth als ein Team, dass "sehr kompakt" agierte, das gerade zwischen Abwehr und Mittelfeld "kaum rote Zonen" habe, also wenig Platz lasse.

Gibt Halstenberg sein Bundesliga-Comeback?

Trotzdem will Leipzig beim Tabellenletzten Saisonsieg Nummer 13 einfahren. Dass seine Mannschaft dazu in der Lage ist, davon ist der RB-Coach natürlich überzeugt. "Wir haben gezeigt, dass wir gegen tiefe Gegner viel Kontrolle haben und Tore schießen können", sagte Tedesco. Wichtig sei, dass "wir den Raum nutzen, wenn wir Raum vor uns haben", so der Trainer, der in Eins-gegen-eins-Duellen in der Offensive sowie in Tempowechseln "einen wichtigen Schlüssel" für das Gastspiel beim Schlusslicht sieht.

Möglicherweise erhält auch Marcel Halstenberg wieder einige Minuten Spielzeit. Der 30 Jahre alte Verteidiger hatte zuletzt im Pokal-Viertelfinale bei Hannover 96 (4:0) nach mehr als neunmonatiger Verletzungspause für eine Viertelstunde sein Comeback gegeben. Tedesco lobte am Freitag explizit die jüngsten Trainingsleistungen des Routiniers und könnte sich durchaus vorstellen, dass Halstenberg - je nach Spielstand oder -verlauf - auch in Fürth erhält.