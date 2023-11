Allens unvollendetes Feuerwerk - und noch ein Team auf Quarterback-Suche

In der NFC spitzt sich das Playoff-Rennen zu und mit der Niederlage der Vikings gilt erst recht: Wer kann sich noch eine Wildcard holen? Josh Allen spielt derweil gegen die Eagles eine herausragende Partie, wird aber dennoch nicht belohnt - ein Sinnbild für diese Bills-Saison.

FIRST DOWN: Wer ist ernstzunehmen im NFC-Playoff-Rennen?

Thanksgiving ist in jeder Saison ein sehr guter Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme. Ein Moment, um einmal kurz durchzuatmen, sich die Teams anzuschauen, die ausstehenden Spiele anzuschauen - und bevor der Sturm des letzten Saisonviertels anbricht, in aller Ruhe auf das Playoff-Bild zu schauen. (Spoiler: Auch deshalb gibt es diese Woche das letzte Power Ranking bis zu den Playoffs!)

In der AFC - über deren Playoff-Prognose ich vor zwei Wochen geschrieben hatte - wurde dieses Bild in Woche 12, zumindest was das Wildcard-Rennen angeht, durch die Niederlagen der Texans, Bills und Browns sowie die Siege der Colts und Broncos nochmal deutlich unklarer. Ein kristallklares Bild findet man in der NFC auch nicht, aber ein paar Tendenzen.

Podcast #73: NFL Preview Week 12 - Truthahn-Tag und Texans-Talk Happy Turkey Day! Die Crew um Kucze, Shuan, Detti und Thomas stimmt euch auf die vier Spiele zu Thanksgiving sowie am „Black Friday“ ein und spricht ausführlich über den erfolgreichen Rookie Head Coach DeMeco Ryans von den Houston Texans. Dazu werfen die Jungs einen Blick auf das Topspiel des Wochenendes, Philadelphia gegen Buffalo. Wie stehen die Playoff-Chancen der Bills in der engen AFC - bei einem harten Restprogramm? Die User-Frage aus der Community zielt diesmal auf die Lage bei den Denver Broncos ab. Gibt es nun doch einen Sean-Payton-Effekt? Und was macht Russell Wilson derzeit so stark? Natürlich gibt es am Ende auch wieder Upset-Picks des Spieltags: Welche Teams können überraschen? Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 30. November. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Und darum geht es häufig in der NFL und ganz spezifisch in dieser Phase der Saison: Wer läuft zum richtigen Zeitpunkt heiß? Das gilt insbesondere für die Playoffs, aber auch für dieses letzte Viertel der Saison, in dem die Weichen für die Postseason gestellt werden.

Wer hat vielleicht nötige Umstellungen bei sich selbst vorgenommen? Wer hat einen Plan B, nachdem Gegner sich auf einen funktionierenden Plan A eingestellt haben? Wer zeigt nicht nur Anpassungsfähigkeiten, sondern gleichzeitig auch eine stabile Identität, die es einem erlaubt, einem Team zu vertrauen? Und umgekehrt gefragt: An welchen Teams, denen man vor einigen Wochen noch bereitwilliger vertraut hätte, zweifelt man zunehmend?

1. Die "sicheren" Teams: Eagles, 49ers, Cowboys

Auch dafür war Woche 12 in der NFC aufschlussreich: Es war ein klarer Hinweis darauf, dass die drei Top-Teams in der Conference ein eigenes Tier für sich darstellen.

Das fing an Thanksgiving an, als wir zum einen die Machtdemonstration der Cowboys gegen die Commanders bekamen, den deutlichen Sieg der 49ers gegen die Seahawks - und die Pleite der Lions gegen Green Bay, wenige Tage nachdem Detroit schon gegen die Bears am Rande einer Niederlage gestanden hatte.

Die Niners sind exzellent aus ihrer Bye Week gekommen und wirken aktuell wie das kompletteste Team in der NFL. Die Eagles sind zwar zwei Spiele vor dem Rest der Conference, die Art und Weise, wie Philly seine Spiele gewinnt, lassen dennoch ein paar Fragezeichen zu - in meinen Augen aktuell mehr, als ich den 49ers geben würde. Umso schöner, dass wir diese beiden Teams am Sonntag direkt gegeneinander bekommen.

Dallas spielt aktuell großartig offensiv, und das jetzt schon seit mehreren Wochen. Hier ist es fair, darauf hinzuweisen, dass wir dabei von Siegen gegen die Chargers, Rams, Giants, Panthers und Commanders sprechen. Gut möglich, dass hier kein Playoff-Team dabei ist. Definitiv ist keine gute Defense mit dabei.

Zwei gute Nachrichten: Dallas hatte dazwischen auch das Spiel gegen die Eagles, das zwar verloren wurde, aber in dem die Cowboys die positiven offensive Punkte bestätigen konnten. Und: Wir werden Dallas in den kommenden fünf Wochen gegen die Seahawks, die Eagles, die Bills, die Dolphins und die Lions sehen. Danach wissen wir deutlich mehr über dieses Team, und vielleicht schreibe ich sie danach auch wieder eher in den zweiten NFC-Topf.

2. Das "ich bin zuversichtlich"-Team: Lions

Lange Zeit hatte ich die Cowboys und die Lions im gleichen Tier und auf Augenhöhe. Die letzten Wochen aber haben gezeigt, dass Detroit zum einen doch ein klares Tier hinter den Top-Teams der Liga ist - ganz konkret, wenn wir an das Ravens-Spiel zurückdenken -, und dass die Lions zum anderen eine klare Schwachstelle haben, wie sie in diesem Ausmaß die drei NFC-Schwergewichte darüber eben nicht kompensieren müssen.

Aidan Hutchinson ist Detroits defensive Lebensversicherung. Getty Images

Die Rede ist natürlich von der Lions-Defense. Und das ist genau die Art Trend, die ich eingangs im Sinn hatte: Wir sehen gerade, wie Detroit defensiv einige Verletzungen wegstecken muss, und was früh in der Saison wie eine überraschend gute Defense aussah, geht in puncto Trend mehr und mehr Richtung Vorjahres-Version.

Die Lions sind immer noch das klar beste Team in der Division, und spielen jetzt gegen die Saints, Bears, Broncos und Vikings. Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob Detroit die Playoffs erreicht. Aber ich denke, es ist aktuell fair, den Lions ein eher kurzes Gastspiel im Januar zu prognostizieren.

3. Das Team insgesamt ist gut genug: Seahawks

Seattle gehört auch nach jetzt einigen bitteren Spielen über die letzten vier Wochen für mich immer noch in diese Gruppe. Es steht außer Frage, dass Seattle hinter der Liga-Spitze rangiert, und die nächsten drei Spiele - in Dallas, in San Francisco und gegen die Eagles - könnten diesen Punkt schmerzhaft deutlich untermauern.

Gut möglich, dass die drei anschließenden Partien gegen Tennessee, Pittsburgh und Arizona dadurch Must-Win-Spiele sein werden - und vielleicht werden die Niederlagen gegen die Rams am Ende noch ein Thema.

Die Seahawks sind frustrierend inkonstant. Ich denke, gerade offensiv hängt das viel mit der Offensive Line zusammen, aber natürlich auch mit Geno Smiths Spielweise, und mit Kenneth Walkers Stil als Runner. Beide sind Big-Play-Hunter, und das führt dazu, dass die Offense Boom-or-Bust-lastig sein kann. Für Seattle ist es jetzt aufgrund des harten Schedules ein schmaler Grat, was die Niederlage gegen die Rams vor zwei Wochen umso bitterer macht. Ich sehe sie trotzdem weiterhin mit dabei.

4. Die NFC South: Irgendwer außer den Panthers

Wenn wir nur auf Divisions schauen, dann hat sich im Süden diese Woche am meisten getan. Die Falcons schlagen die Saints, die Bucs verlieren gegen die Colts und so ist das Rennen einerseits komplett offen - Atlanta und New Orleans stehen jeweils 5-6, die Bucs 4-7 -, andererseits könnte sich dieser Spieltag tatsächlich auch als Weichenstellung in der Division erweisen.

Mit dem Sieg über die Saints klettern die Falcons für den Moment mit gewonnenem Tie-Breaker an die Spitze, und hier sind wir abermals bei den eingangs erwähnten Themen: Das war ein Spiel, in dem Atlanta eine Identität zeigte, auf die man vertrauen kann. Ein wenig zumindest, denn die Turnover wird Desmond Ridder auch nach seiner Bank-Pause nicht los und wenn ein Team mit relativ überschaubarer Qualität insgesamt sich regelmäßig selbst ins Bein schießt, ist es automatisch schwer, diesem Team zu vertrauen.

Podcast Bjelica bei Union - wird das was? Wir nehmen den neuen Union-Coach Nenad Bjelica unter die Lupe. Außerdem: Trainer-News in der 2. Liga, Ausfälle in Stuttgart und Dortmund - und natürlich „Wetten, dass …?“. alle Folgen

Aber Atlanta hat in meinen Augen in dieser Division am ehesten eine offensive Identität. Die Offensive Line dominierte gegen die Saints, Atlanta schien einen klaren Plan dahingehend zu haben, wie die drei Running Backs rotieren sollen, und mit Ridder ist auch das Quarterback-Run-Game wieder ein Faktor. Head Coach Arthur Smith bekommt regelmäßig - und zurecht - einiges an Kritik ab, seinem Fazit zu Ridder nach dem Spiel kann ich aber nur vollends zustimmen: "Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Natürlich will man die Turnover nicht haben, aber er lässt sich nicht aus der Bahn werfen und bleibt dran."

Das trifft es. Ridder hatte Down für Down ein gutes Spiel am Sonntag, inklusive einiger sehr guter Plays, bei denen er unter Druck auffällig ruhig bleibt. Die Turnover bleiben aber eben ein Thema.

Doch die Formel für die Falcons, die noch gegen die Jets, Bucs, Panthers, Colts, Bears und dann nochmal die Saints spielen, ist zumindest greifbar. Die Defense soll den Run stoppen und hat gute Cornerbacks, um Man Coverage zu spielen, und die Offense soll mit dem Run Game die Dynamik eines Spiels steuern können. Und ich denke, das kann, gerade angesichts auch des Schedules gegen einige sehr schlagbare Teams, reichen, um diese Division für sich zu entscheiden.

Das gilt eben auch deshalb, weil es für mich noch schwieriger ist, den anderen beiden Teams zu vertrauen. Die Saints haben den Ball am Sonntag phasenweise gut bewegt, doch der Pick Six von Derek Carr war ein Backbreaker, und die Red-Zone-Effizienz einmal mehr desolat. Jetzt kommen Verletzungen noch mit dazu - Michael Thomas, Marshon Lattimore, dazu mussten Chris Olave und Rashid Shaheed am Sonntag raus - und diese Defense ist immer noch robust, aber nicht gut genug, um das Team zu tragen.

Und die Bucs sind vielleicht sogar, was die Kader-Gesamtqualität angeht, immer noch das beste Team im Süden. Das Spiel gegen die Colts war aber nicht nur die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen, sondern auch ein Spiel, das unterstrich, wie dünn der Spielraum für Fehler für diese Offense ist. Das Run Game ist bestenfalls hot-and-cold, die hohe Effizienz der Frühphase der Saison ist nicht mehr da und Turnover sind nur schwer zu verdauen.

5. Wer macht noch einen Wildcard-Push?

Selbst falls Seattle seine Wildcard verteidigt, ist es gut möglich, dass mindestens ein Ticket zu haben sein wird. Die Vikings hatten am Montagabend einen harten Fall auf den Boden der Tatsachen: Gegen Chicago war die Offense erstmals mit Josh Dobbs schlichtweg nicht funktional, auch wenn nicht alle vier Interceptions auf ihn gingen. Ist das der Anfang vom Ende der Vikings-Playoff-Hoffnungen?

Minnesota sollte Justin Jefferson nach der Bye Week zurückbekommen, das kann am Ende ein entscheidender Faktor sein. Und das Programm aus der Bye ist mit den Raiders und den Bengals - wenn auch beide auswärts - machbar. Entscheiden wird sich Minnesotas Playoff-Schicksal vermutlich in den letzten drei Spielen: Da geht es zwei Mal gegen die Lions und dazwischen in einem vielleicht entscheidenden Spiel gegen die Packers.

Drei Teams stehen aktuell hinter den 6-5-Seahawks und den 6-6-Vikings: Die Packers, die Rams und die Saints. Tampa Bay folgt mit 4-7 dahinter.

Die Rams haben aus der Gruppe die gefährlichste Offense, der Schedule mit unter anderem noch den Browns, den Ravens und den 49ers macht mich bei Los Angeles trotzdem eher skeptisch.

Die Saints haben den vielleicht einfachsten Schedule (Lions, Panthers, Giants, Rams, Bucs, Falcons), inklusive eben dem direkten Spiel gegen die Rams und einigen machbaren Conference-Partien, bei New Orleans fehlt mir einfach der Glaube an noch vier bis fünf weitere Siege.

Ich finde die Packers hier am interessantesten. Green Bay muss als nächstes gegen die Chiefs ran, danach aber: Giants, Bucs, Panthers, Vikings und Bears. Alle innerhalb der Conference, alle schlagbar. Wenn ich eines dieser Teams noch auf zehn Siege tippen müsste, dann wären es die Packers, die offensiv einen Rhythmus finden und die aus dieser Gruppe definitiv die beste Defensive Front haben.

SECOND DOWN: QB-Auftritt der Woche - Josh Allen gegen die Eagles

In dieser festen Kategorie soll es um einen Quarterback gehen, der diese Woche eine Partie hatte, die gesondert betrachtet werden muss. Dabei geht es nicht zwangsläufig um den besten Quarterback der Woche - es kann auch mal der schlechteste der Woche hier behandelt werden -, sondern auch um übergreifende Punkte. Diesen Quarterback analysiere ich ausführlich und präsentiere ihn euch hier.

Im College Football gibt es Heisman-Momente, Heisman-Spiele. Also Auftritte eines Spielers, mit denen er ein so starkes Empfehlungsschreiben für die Heisman Trophy - die Auszeichnung für den besten College-Spieler der Saison - abgibt, dass dieses Spiel die Speerspitze seines Arguments für die Heisman sein wird.

Ein solches Spiel hätte der Auftritt gegen die Eagles für Josh Allen sein könnten. Wenn, ja wenn es am Ende nicht ein irgendwo symptomatisches Spiel für beide Teams geworden wäre: Die Eagles auf der einen Seite, die diese Qualität haben, sich regelmäßig in der zweiten Hälfte in eine Partie wieder rein zu arbeiten und ein Spiel noch zu drehen. Und die Bills auf der anderen Seite, die in ihren besten Momenten jedem Team alles abverlangen und auch mal starke Gegner dominieren können - die das aber selten aufrechterhalten können und diese Tendenz haben, gewissermaßen gegensätzlich zu den Eagles, den einen Fehler zu viel zu machen.

Der zentrale Grund dafür, dass Buffalo aber diese Phasen, diese Momente, manchmal auch diese Spiele hat - ich denke da etwa an Miami in Woche 4 -, in denen sie wie klare Titelkandidaten und ein brandgefährliches Team aussehen, ist Josh Allen. Ja, Allen hat ein paar zu viele Turnover. Doch abgesehen von einer Handvoll Aussetzer ist er mit dem Ball nicht risikofreudiger als andere Quarterbacks. Er hat einen aggressiven Spielstil, aber das Positive überwiegt so deutlich das Negative bei ihm, dass sich jede Diskussion darüber, ob Allen ein Top-5-Quarterback ist, automatisch verbietet.

Gegen die Eagles war das eindrucksvoll zu sehen. Allen war in jeder Phase des Spiels aggressiv, ohne dabei übermütig zu werden, oder dumme Fehler zu machen - bis auf ein Mal: Die Interception zu James Bradberry war nichtmal ein Play, bei dem er zu viel oder gar etwas erzwingen wollte. Allen sah schlicht nicht, dass Bradberry als Outside Corner aus dem Raum nach vorne kam und warf den Ball Richtung Stefon Diggs. Ein Pass, den Bradberry mit Leichtigkeit abfangen konnte.

Bills: Josh Allen sorgt für ein Feuerwerk

Ansonsten aber war es ein Feuerwerk. Selbst als Runner sah man ihm an, dass Allen in diesem Spiel brannte: Der Touchdown-Run nach Hurts' Interception brachte das auf den Punkt, aber Allen hatte einige Runs - auch sein zweiter Touchdown-Run spät im dritten Viertel bei Dritter-und-Elf -, bei denen man ihm den unbedingten Siegeswillen förmlich ansehen konnte, häufig in Zweiter-und-Lang und Dritter-und-Lang-Situationen.

Der Touchdown-Pass zu Stefon Diggs kurz vor der Halbzeitpause war ein gutes Beispiel dafür, wie Allen am Sonntag Aggressivität und Risiko unter einen Hut brachte. Bei Dritter-und-Sechs hatte er einen offenen Receiver Underneath, der vermutlich vor dem First-Down-Marker gestoppt worden wäre. Er hatte einen Receiver auf seiner linken Seite mit einer kurzen Out Route offen fürs First Down.

Allen wählte einen deutlich schwierigeren Wurf: Einen Wurf über die Mitte zwischen mehrere Verteidiger mit einer wesentlich geringeren Erfolgschance. Damit aber traf er Stefon Diggs perfekt, der den tiefen Wurf aufnehmen konnte, während er im Regen von Philly buchstäblich über die Goal Line rutschte.

Ein schwieriger Wurf, aber einer, den kein Verteidiger hätte abfangen können, und mit wesentlich größerer Belohnung als der Versuch, ein First Down zu holen, 17 Sekunden vor der Pause.

Der verlorene Game Winner

Der Hole-Shot auf Shakir (5:36/zweites Viertel) bei Dritter-und-Sieben, quasi aus der eigenen Endzone zwischen Cornerback und Safety. Der Pass auf Cook spät im dritten Viertel, als er dem Blitzer entkommt und den Ball noch zur Seite rausfeuert. Der RPO-Strahl zum Touchdown auf Gabe Davis. Der Wurf auf Cook ganz früh im Spiel (6:56/erstes Viertel), den Cook fangen muss, dann ist es ein Touchdown.

Dieses Spiel hatte so viele Allen-Highlights, dass ich es hier allein deshalb ausführlicher aufgreifen wollte, weil sich die Diskussionen im Nachhinein natürlich einerseits auf die Interception, andererseits aber vor allem auf den verpassten Game-Winner in der Overtime stürzen werden.

- Anzeige - Jetzt den NFL Game Pass bei DAZN sichern und kein Spiel verpassen

Und wenn ein einziges Play aus diesem Spiel nachhallen wird, dann ist es dieses. Dritter und Sieben in Overtime, von der gegnerischen 22-Yard-Line. Die Bills hatten eine kurze Route nach außen und Davis dahinter Eins-gegen-Eins mit einer vertikalen Route. Es war ganz offensichtlich ein Missverständnis; Allen dachte, dass Davis Richtung Goal Post abbiegt, Davis aber ging Richtung Ecke der Endzone.

Es ist eine Option-Route gegen den Pressure-Call der Eagles, ich vermute, dass Davis hier nach innen kommen, oder zumindest früher den Kopf heben und zu Allen schauen muss. Beides passierte nicht, und im Gegenzug gewannen die Eagles das Spiel.

Diese Szene passte so gut auf diese Bills-Saison, in der man so häufig inzwischen den Eindruck hatte, dass es dieses Jahr einfach nicht sein soll für Buffalo. Und vielleicht ist das so, aber so lange sie Josh Allen haben, werde ich dieses Bills-Team nicht abschreiben. In einzelnen Spielen nicht, und auch nicht im Playoff-Rennen diese Saison.

THIRD DOWN: Das Play der Woche - Loves erster Touchdown gegen Detroit

Jordan Love kommt aus dem ohne Frage besten Vier-Spiele-Stretch seiner NFL-Karriere. Die Auftritte gegen die Rams, die Steelers, die Chargers und die Lions waren die Art Spiele, die für mich wenig Zweifel daran lassen, dass Love auch als Green Bays Starter in die kommende Saison gehen wird.

Und ganz konkret das Lions-Spiel war in meinen Augen sein bestes NFL-Spiel bisher. Weil er Down für Down effizient war, und seine Big Plays dann als Krönung obendrauf setzen konnte.

Das ist die Formel, die Green Bay mit Love dauerhaft aufs Feld bringen muss. Dabei gilt es, seine inkonstante Accuracy bestmöglich zu kaschieren, denn am Armtalent und auch bei Loves Bereitschaft dahingehend, enge Fenster zu attackieren, gibt es keinerlei Zweifel.

Kein Wurf aus dem Lions-Spiel symbolisiert das besser als der erste Touchdown zu Jayden Reed.

Die Packers spielen mit einem Nub Tight End, also mit dem Tight End alleine auf der rechten Seite der Formation an der Line und drei Receivern links. Das gibt Love ein vergleichsweise klares Bild vor dem Snap, weil es die Matchups relativ klar aufzeigt.

Die Packers laufen daraus ein Pick Play, oder eine Rub Route, aus offensiver Perspektive. Heißt in dem Fall: Der innere Slot-Receiver setzt seinen Cut nach außen, und Reed, der von seiner linken Seite kommt, kommt direkt dahinter nach innen.

Das soll es den Verteidigern erschweren, an ihrem jeweiligen Gegenspieler dran zu bleiben. Und das klappt auch, allerdings gibt es einen freien Verteidiger noch im Zentrum, der sich strategisch geschickt direkt an dem Punkt platziert hat, an dem die beiden Packers-Receiver ihre Laufwege kreuzen.

Mit dem tiefen Safety noch dahinter ist klar, dass Love auch nicht warten kann, bis Reed vielleicht anschließend noch Separation kreiert, denn er läuft in dessen Coverage hinein.

All das sorgt dafür, dass es nur ein minimales Fenster für diesen Wurf gibt - nämlich genau in dem Moment, in dem sich die Laufwege der beiden Receiver kreuzen. Bevor der Underneath-Verteidiger eingreifen kann und bevor Reed Richtung tiefer Safety läuft. Love platziert diesen Ball absolut sensationell in genau dieses Fenster.

Jordan Love hatte gegen die Lions sein bis dato bestes NFL-Spiel. NurPhoto via Getty Images

Dieser Wurf erforderte Übersicht, Timing, spektakuläres Ball Placement, Armstärke und auch den Mut, einen solchen Wurf in der Red Zone zu versuchen. Ein tolles Play!

In den letzten vier Spielen hatten die Packers drei mal eine Passing Success Rate von über 50 Prozent, einzig gegen Pittsburgh blieb man darunter. In den ersten sieben Spielen gelang das genau ein Mal, gegen die Falcons in Woche 2. Love hatte über die letzten vier Wochen auch drei Mal eine positive Completion Percentage Over Expected, das war ihm in den ersten sieben Spielen lediglich zwei Mal gelungen.

Auch als Team haben die Packers einen ganz wichtigen Hebel umgelegt: Die Zeit der katastrophalen ersten Halbzeiten scheint vorbei. Nachdem Green Bay in der ersten Saisonhälfte regelmäßig in Halbzeit eins überhaupt nichts zustande brachte und wochenlang gar keinen Touchdown in der ersten Hälfte erzielen konnte, gelangen zuletzt: 23 Punkte gegen Detroit, zehn gegen die Chargers und 13 gegen Pittsburgh.

Green Bay ist auf einem guten Weg, auch weil Jordan Love auf einem guten Weg zu sein scheint.

FOURTH DOWN: Was nicht unerwähnt bleiben sollte

Frank Reich ist One-and-Done in Carolina. Und nicht einmal das, er ist nach Urban Meyer und Nathaniel Hackett der nächste Head Coach, der noch während seiner ersten Saison im Amt entlassen wird. Sogar früher in der Saison, als es Meyer damals in Jacksonville erwischt hatte.

Dass sich die Panthers von Reich trennen, kommt keineswegs überraschend. Als Gerücht geisterte diese Meldung bereits seit einigen Wochen intensiv durch die Medien, und rein sportlich hat Reich natürlich auch wenige Argumente geliefert; abgesehen von dem Argument, dass man einem neuen Head Coach Zeit geben muss und dass man Bryce Young nicht direkt im zweiten Jahr den zweiten Trainerstab zur Seite stellen will.

Kontinuität nur der Kontinuität wegen ist nicht der richtige Weg, und dennoch stellt sich jetzt die Frage: Welcher Head-Coach-Kandidat will diesen Posten jetzt überhaupt haben? Mit einem ungeduldigen Teambesitzer in David Tepper, der sich ganz offensichtlich intensiv in die Football-Entscheidungen mit einmischt? Mit einem GM in Scott Fitterer, der ganz offensichtlich im Amt bleibt und dementsprechend eine Art Platzhirsch in puncto Machtgefüge schon ist für den neuen Head Coach. Mit einem Quarterback in Bryce Younge, an den man sich unweigerlich erst einmal bindet, mit der klaren Mission, ihn zu "retten". Was, wenn das nicht möglich ist? Und mit einem Kader, der viele Baustellen hat, während womöglich der First-Overall-Pick nach Chicago wandert.

Die Steelers müssen als nächstes die Quarterback-Position angehen. Mit dem ersten "echten" Franchise-In-Season-Coaching-Wechsel seit dem Zweiten Weltkrieg - ja, das habt ihr richtig gelesen - haben die Steelers bereits ein Ausrufezeichen gesetzt, das viele nicht für möglich hielten. Ich inklusive.

Offensive Coordinator Matt Canada wurde nach der Niederlage gegen Cleveland entlassen, und während es inhaltlich daran wenig zu kritisieren gibt, muss für mich der nächste Blick auf den Quarterback gehen.

Kenny Picketts Rankings in dieser Saison im Liga-Vergleich zum Ende der Matt-Canada-Ära, die für mich immer dafür in Erinnerung bleiben wird, dass sie ohne ein einziges 400-Yards-Offense-Spiel zu Ende ging - umso mehr, weil es im ersten Spiel nach seiner Entlassung tatsächlich geklappt hat! -, sahen so aus:

Platz 28 in Expected Points Added pro Play

Platz 28 in Success Rate

Platz 30 in Completion Percentage Over Expected

Platz 25 in Pressure-to-Sack-Rate

Platz 27 in Passer Rating

Platz 28 in Quarterback Rating

Platz 27 in PFFs "Big Time Throw" Percentage (Würfe mit sehr guter Ball Location, Timing, meist tiefere Pässe oder Pässe in schwierige Fenster)

Platz 29 in Yards pro Pass

Platz 29 in Completion Percentage

Kenny Pickett muss unter neuem Offensive Coordinator jetzt zeigen, dass er die langfristige Lösung sein kann. Getty Images

Keine dieser Statistiken ist für sich betrachtet perfekt, keine dieser Statistiken filtert alleine die Leistung des Quarterbacks heraus und den Kontext der schematischen Probleme muss man zwangsläufig berücksichtigen.

Aber es entsteht dennoch ein Gesamtbild, das sich nicht alleine mit dem Scheme erklären lässt. Mich hat immer die Tatsache vor allem gestört, dass die Offense so statisch aufgebaut ist, und ich will hier dementsprechend keineswegs Matt Canada verteidigen.

Aber wenn man sich die Steelers-Spiele anschaut, wird schnell klar, dass Pickett über grob geschätzt 80 Prozent der Spielzeit der Offense nicht nur keinen Mehrwert gibt, sondern dass er häufig eher Teil des Problems ist und mitverantwortlich dafür, dass die Offense keinen Rhythmus findet.

Die meisten Spiele sehen dann so aus, dass sich daran entweder bis zum Schluss nichts ändert - und dann verlieren die Steelers in aller Regel - oder aber, dass einer der Playmaker ein paar Plays macht, oder Pickett ein, zwei gute Drives spät im Spiel hinlegt, und das reicht dann zum Sieg.

Es ist überflüssig, zu erwähnen, dass das keine Formel für nachhaltigen Erfolg ist. Ich war nach der vergangenen Saison positiv dahingehend überrascht, dass sich Picketts Playmaker-Qualitäten - das Scrambling, einzelne Big Plays als Passer, eine gewisse Aggressivität im Passing Game - aus dem College besser auf die NFL übertragen haben, als ich das erwartet hatte. Meine Hoffnung für Pickett und die Steelers war, dass man darauf in dieser Saison aufbauen kann. Doch stattdessen stagniert er komplett, bestenfalls. Pickett ist Down-für-Down einer der inkonstantesten Quarterbacks, und das ohne sonderliche Upside in irgendeiner Kategorie, die ein nachhaltiges Investment rechtfertigen würde.

Die Mühlen in Pittsburgh mahlen sehr langsam, und es kann gut sein, dass die Entlassung von Matt Canada für sich schon Grund genug dafür sein wird, dass Pickett noch ein Jahr bekommt. Ich würde das für einen Fehler halten.

Selbst wenn man in einem perfekten Szenario die ideale Coordinator-Besetzung findet und Picketts Entwicklung vorantreiben kann - selbst der Best Case zumindest für mich wäre dann ein Quarterback irgendwo im Liga-Mittelmaß.

Die Steelers haben Playmaker, sie haben eine gute Defense, sie haben einen Head Coach, der in einer Saison nie mehr Spiele verliert, als er gewinnt. Wenn die Steelers wirklich Jahr für Jahr maximal kompetitiv sein wollen, dann wäre die kommende Offseason wie gemacht dafür, einen "sicheren" Veteran wie Kirk Cousins in dieses Konstrukt zu werfen und zu schauen, wie weit man damit kommt.

Denn wie weit man mit Pickett kommen kann, dafür braucht es selbst mit besserem Playcaller nicht allzu viel Vorstellungskraft.

Das Jets-Quarterback-Debakel. Mein Unverständnis darüber, dass die Jets nach der Verletzung von Aaron Rodgers auf der Quarterback-Position die Füße still hielten, an Zach Wilson festhielten und Coach Robert Saleh Wilson Woche für Woche öffentlich in Schutz nahm, habe ich in den letzten Wochen ausreichend zum Ausdruck gebracht.

Das erste Black-Friday-Spiel in der NFL-Geschichte gegen die Miami Dolphins war dann aber ein neuer Tiefpunkt, keine ganze Woche nachdem Wilson schließlich doch gebenched worden war. Boyle war froh, wenn er den Ball schnell loswurde, und auch wenn er beim Hail-Mary-Pick-Six zugegebenermaßen großes Pech hatte: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Team mit großem Enthusiasmus darauf reagiert, dass Boyle kommende Woche nochmal starten soll.

Tim Boyle war im College drei Jahre bei Connecticut, warf dort 275 Pässe, von denen er nicht einmal die Hälfte anbrachte (133), während er einen Touchdown und 13 (!) Interceptions warf. Er wechselte dann noch zu Eastern Kentucky, wo er ein Jahr startete, und die Saison mit gut 2.000 Passing-Yards, elf Touchdowns und 13 Picks beendete.

Boyle kam 2018 als Undrafted Free Agent nach Green Bay, wo er sich drei Jahre als Back-up hielt, gefolgt von Gastspielen bei den Lions und den Bears.

Es fällt schwer, einen anderen Grund als die Verbindung zu Rodgers und Offensive Coordinator Nathaniel Hackett - der vermutlich auch in erster Linie wegen seiner Verbindung zu Rodgers da ist - dafür zu finden, dass die Jets Boyle im Frühjahr holten und ihn nachdem sie Wilson gebenched hatten, als nächste Starter-Option im Team hatten.

Das zieht sich durch den ganzen Kader. Oder denkt jemand wirklich, dass Spieler wie Randall Cobb, Allen Lazard - der am Freitag ein Healthy Inactive war - oder Billy Turner hohe Jets-Ziele gewesen wären, hätte New York in der Offseason Derek Carr statt Rodgers verpflichtet? Wäre Hackett vielleicht seinen Job schon los in diesem Szenario?

Und ein Stück weit kann man das ja sogar nachvollziehen. Sie sind in wirklich jeder Hinsicht All-In mit Rodgers gegangen. Im Zuge dessen aber haben sie sich ein deutlich schwächeres Konstrukt gebaut, als das, was möglich gewesen wäre und die Saison ohne Rodgers hat das gnadenlos aufgedeckt.

Ich vermute, dass die Entscheidungsträger in New York für diese Saison quasi einen Blankoscheck bekommen haben; 2024 zählt es, mit Rodgers dann. So zumindest fühlt sich diese Saison an. Natürlich nur mit Blick auf die Offense - eine weitere starke Saison der eigenen Defense wird in diesem Zuge selbstverständlich verschwendet.