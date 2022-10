Allen gibt Mahomes das Nachsehen - 30 Stunden Autofahrt für Poyer

Der amtierende NFL-Champion hat mal wieder ein Spiel gewonnen, ein Team bleibt weiterhin makellos - und Patrick Mahomes musste die Überlegenheit seines Gegenübers anerkennen.

Nach den beiden empfindlichen Niederlagen gegen San Francisco und Dallas sind die Los Angeles Rams in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der amtierende Champion löste die Pflichtaufgabe zu Hause gegen die Carolina Panthers mit 24:10 und verbesserte seine Bilanz auf 3:3. Damit liegen die Kalifornier gleichauf mit den ebenfalls siegreichen Seattle Seahawks und den 49ers, die in Atlanta eine Niederlage einstecken mussten. Schlusslicht der NFC West bleiben die Panthers mit 1:5-Siegen.

Panthers werfen Anderson raus

Nach einem 7:10-Pausenrückstand führte Quarterback Matthew Stafford (26/33, 253 Yards, 1 TD, 1 INT) seine Farben in der zweiten Spielhälfte zum Erfolg. Bitterer Beigeschmack: Left Tackle Joseph Noteboom schied vor der Pause mit einer Achillessehnenverletzung aus und vergrößerte die Personalsorgen der Rams in der Offensive Line.

Ebenfalls bitterer Beigeschmack für die Panthers: Interimscoach Steve Wilks warf Wide Receiver Robbie Anderson im dritten Viertel aus der Mannschaft, nachdem dieser sich ein Wortgefecht mit Receiver-Coach Joe Dailey geleistet hatte. "Niemand ist größer als das Team", kommentierte Wilks.

Eagles machen das halbe Dutzend voll

Die Philadelphia Eagles haben unterdessen auch das Heimspiel gegen die Dallas Cowboys gewonnen und bleiben nach sechs Partien das einzige unbesiegte Team in der Liga. Beim 26:17-Erfolg im gruppeninternen Vergleich hatte Philly-Quarterback Jalen Hurts mit zwei Touchdown-Pässen und ohne Interception großen Anteil am Sieg.

Auf der Gegenseite musste Prescott-Vertreter Cooper Rush gleich drei Interceptions hinnehmen, am Ende riss die Serie der Texaner nach zuvor vier Siegen. Für Rush war es vielleicht auch der letzte Start vorerst in der Schaltzentrale der Cowboys. Gegen die Detroit Lions dürfte Stamm-Quarterback Dak Prescott wieder auflaufen. Schärfster Rivale der Eagles in der NFC East ist derweil Überraschungsteam New York Giants mit fünf Siegen bei einer Niederlage.

Mahomes leistet sich zwei Interceptions

Knapp neun Monate nach dem Drama in den Play-offs holten die Buffalo Bills einen hart erarbeiteten 24:20-Sieg gegen die Kansas City Chiefs. Das erste Duell der beiden Teams seit jenem 42:36 für die Chiefs im Januar, als es in den letzten Angriffen wilde Führungswechsel und die Entscheidung erst in der Verlängerung gab, war nicht ganz so unterhaltsam, aber erneut spannend bis zum Ende.

Zwei Interceptions von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes machten in Kansas City den Unterschied. Rivale Josh Allen spielte bei drei Touchdown-Pässen ohne Wurf zum Gegner bärenstark. Die Bills führen die AFC East mit 5:1 an, die Chiefs belegen in der AFC West zwar weiterhin den Platz an der Sonne (4:2), können von den Los Angeles Chargers jedoch im Monday Night Game (Heimspiel gegen Denver) noch eingeholt werden.

Flugverbot: 15-stündige Autofahrt für Poyer

Für Jordan Poyer von den Bills war der Trip zum Auswärtsspiel bei den Chiefs übrigens mit einer 15-stündigen Autofahrt verbunden. Der Safety saß mit seiner Familie in einem Van, den das Team für die lange Strecke organisiert hatte. Nach dem Sonntagsspiel ging es auf demselben Weg zurück. Die Klubärzte erlaubten laut ESPN-Informationen Poyer den Flug wegen des Luftdrucks nicht, spielen durfte der 31-Jährige nach seiner beschwerlichen Anreise über gut 1000 Meilen.

Zusammenfassung der frühen Sonntag-Spiele:

