Alleiniges Topspiel: Bundesliga verlegt LASK gegen Salzburg um einen Tag nach vorne

Der LASK und Red Bull Salzburg werden am 22. Spieltag bereits einen Tag früher als ursprünglich geplant aufeinandertreffen.

Das Topspiel des 22. Spieltags zwischen dem Tabellendritten LASK und Spitzenreiter Red Bull Salzburg wurde auf Samstag, 9. März, vorverlegt. Das gab die Bundesliga am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Demnach sei diese Entscheidung in Abstimmung mit TV-Partner "Sky" sowie den beiden Vereinen getroffen worden. Anpfiff in Linz ist um 17 Uhr.

Ursprünglich hätte die Begegnung wie alle anderen Partien der letzten Grunddurchgang-Runde 24 Stunden später und damit am Sonntag stattfinden sollen. Nach der Vorverlegung der Bundesliga ist das Duell zwischen dem LASK und Salzburg nun das alleinige Topspiel am Samstag.

Das bisher einzige Liga-Saisonduell gewann der LASK im Oktober auswärts in Salzburg mit 1:0. Die Mozartstädter revanchierten sich Anfang Februar im Cup-Viertelfinale mit einem 3:2-Auswärtserfolg in Linz.