Allegri wird deutlich: Juventus "hat einen Monat Arbeit verschwendet"

Aktuell spielt Juventus noch in der Champions League, wird hier auch mit großer Wahrscheinlichkeit das Achtelfinale erreichen. Doch im nächsten Jahr droht der GAU. Auch Trainer Massimiliano Allegri mahnt und warnt.

Die glorreichen Zeiten hat Juve für den Moment jedenfalls gänzlich abgestreift. Dass die Alte Dame zwischen 2012 und 2019 neunmal den Scudetto in Italien errungen und in dieser Zeit auch dank Massimiliano Allegri zweimal das Champions-League-Finale erreicht hat, ist verblasst.

Denn das aktuelle Team, ebenfalls trainiert vom in diesem Sommer zurückgekehrten Allegri, ist ein Schatten seiner selbst. Sicherlich hat der Abgang von Cristiano Ronaldo (Manchester United) kurz vor Transferende geschmerzt, was auch der Trainer jüngst moniert hat ("Du kannst dann einfach nicht mehr reagieren und in ein paar Tagen so einen Spieler ersetzen"). Dennoch: Akteure wie Abwehrchef Leonardo Bonucci, Oldie Giorgio Chiellini, Alvaro Morata oder Paulo Dybala kennen selbst noch die Zeiten, in denen es top gelaufen ist. Hinzu gesellen sich im aktuellen Kader Männer wie Federico Chiesa, Manuel Locatelli oder der zurückgeholte Moise Kean.

Mit diesen Profis muss mehr gelingen, als das, was aktuell zu Buche steht: Nach elf Spieltagen haben die Bianconeri schon viermal verloren, zuletzt zweimal in Folge (1:2 gegen Sassuolo nach späten Nackenschlag, 1:2 bei Hellas Verona nach schwacher erster Hälfte). Das bedeutet, dass Juventus aktuell mit mageren 15 Punkten im Mittelmaß der Serie A versinkt und auf die Tabellenspitze (Napoli und Milan) schon unglaubliche 16 Punkte Rückstand hat. Auch das zwischenzeitliche Hoch ist passé, die Alte Dame sitzt längst wieder im tiefen Dunkel.

"Wir sind alle enttäuscht"

Was aber jetzt tun? Erst einmal aufarbeiten, was feststeht, wenn es nach Allegri geht. Der Coach hat vor dem Heimspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Zenit St. Petersburg, wo die Turiner die Gruppe H vor dem amtierenden Titelträger Chelsea mit neun Punkten souverän anführen und in diesem Wettbewerb bislang erfolgreicher als in der heimischen Liga unterwegs sind, klare Worte gefunden.

"Wir sind alle enttäuscht, weil wir innerhalb von fünf Tagen einen kompletten Monat der guten Arbeit verschwendet haben", so Allegri, der natürlich auch sieht, dass es eng damit werden könnte, sich überhaupt für die kommende CL-Saison zu qualifizieren. Und in der Tat: Sein Team hat nach dem Zwischenhoch mit den jüngsten beiden Niederlagen das Gute, was auf dem Weg gewesen ist, knallhart an die Wand gefahren. Offensiv fehlt es an Ideen, an zuverlässigen Torschützen, überhaupt an Treffern - und defensiv an eigentlich gewohnter Stabilität.

Ich will eindeutig bei Juventus bleiben. Massimiliano Allegri

"Wir müssen uns selbst hinterfragen", meint Allegri dazu. "Denn bei allem Respekt: Wir haben elf der 15 Gegentore gegen Teams kassiert, die in der zweiten Tabellenhälfte stehen." Also dort, wo Juve derzeit fast dazugehört.

Ob dieser Negativtrend auch seinen Job gefährdet? Allegris Antwort: "Ich will eindeutig bei Juventus bleiben. Und ich will, dass wir es besser machen in allen Teilen. Doch zuallererst müssen wir morgen gegen Zenit ein gutes Spiel machen und uns dann auf Florenz (Samstag, 18 Uhr; Anm. d. Red.) vorbereiten."