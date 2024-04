Allegri: Abschied im Sommer?

Seit 2021 befindet sich Massimiliano Allegri in seiner zweiten Trainer-Ära bei Juventus. Abgesehen von dem Fakt, aufgrund finanzieller Engpässe viele junge Spieler einzubauen (u. a. Kenan Yildiz, Samuel Iling-Junior, Fabio Miretti), ist seine zweite Station in Turin wenig von Erfolg gekrönt. Gerade die jüngsten Ergebnisse - nur zwei Siege aus elf Serie-A-Partien - lassen zu wünschen übrig. Und so spekulieren italienische Medien längst, dass der Coach im Sommer trotz eines Vertrags bis 2025 die Segel streichen könnte.