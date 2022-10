Alle weiteren Preisträgerinnen und Preisträger 2022

Joachim Löw bekommt den Walther-Bensemann-Preis 2022. Doch die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur hat noch in vier weiteren Kategorien Auszeichnungen vergeben. An wen?

Am 28. Oktober werden in Nürnberg fünf Kulturpreise vergeben. Deutsche Akademie für Fußball-Kultur

Fußballbuch des Jahres

Bereits zum dritten Mal darf Ronald Reng den mit 5000 Euro dotierten Preis entgegennehmen. Der Autor, der bereits 2013 für "Spieltage" und 2016 für "Mroskos Talente" geehrt worden war, setzte sich mit seinem Buch "Der große Traum. Drei Jungs wollen in die Bundesliga" (Piper, 2021) durch.

Fanpreis des Jahres

Bei dem bereits zum 16. Mal vergebenen und ebenfalls mit 5000 Euro garnierten Fanpreis wurde in diesem Jahr ein Fanklub gesucht, der "stellvertretend für die positive Kraft der Fußballbegeisterung und all die Menschen steht, die diese leben". Die Wahl der Jury fiel auf die Weiß-braunen Kaffeetrinker*innen, einen Fanklub des FC St. Pauli, den es bereits seit über 25 Jahren gibt und der sich in verschiedenen Klubgremien engagiert. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss abstinent lebender Menschen, die sich im "Triggerumfeld" Stadion gegenseitig Kraft und Sicherheit geben und gemeinsam "trocken" bleiben wollen.

Fußball-Bildungspreis des Jahres

Der Fußball-Bildungspreis "Lernanstoß", der innovative Projekte mit Fußballbezug mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro auszeichnet, die sich an Kinder und Jugendliche richten, geht in diesem Jahr an die "Nachspielzeit - Fußball im Fokus politischer Bildung" der Sozialberatung Stuttgart e.V. und des VfB-Fanprojekts. Sie widmet sich jungen Strafgefangenen und Jugendlichen in Untersuchungshaft.

Fußballspruch des Jahres

Im Vorjahr hatte Kölns Trainer Steffen Baumgart den Fußballspruch des Jahres geliefert, 2022 wird entweder eine Nationalspielerin oder eine Fangruppe ausgezeichnet: Unter den elf Nominierten schafften es Lena Oberdorf ("Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball") und die Fans des Bremer SV ("Choreo fällt heute aus, haben das Geld beim Aufstieg versoffen!") ins Finale. Wer die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung erhält, entscheidet das Saalpublikum bei der Preisverleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise am 28. Oktober in Nürnberg.