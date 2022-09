"Alle Voraussetzungen für einen Top-Innenverteidiger": VfB holt vereinslosen Zagadou

Der VfB Stuttgart hat Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou unter Vertrag genommen, wie der Verein am Montag mitteilte.

Am Samstag hatte der kicker bereits berichtet, am Sonntag nun hat der vereinslose Dan-Axel Zagadou den Medizincheck in Stuttgart absolviert und beim VfB einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben. Künftig läuft er bei den Schwaben mit der Rückennummer 23 auf.

"Gutes Passspiel und wertvolle Erfahrungen"

"'Daxo' bringt alle Voraussetzungen mit, die ein Top-Innenverteidiger benötigt. Er ist athletisch stark, verfügt über ein gutes Passspiel und hat in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt. Er kennt die Bundesliga und wird dementsprechend wenig Zeit brauchen, um sich bei uns zu integrieren. Mit seiner Verpflichtung konnten wir den offenen Kaderplatz im Defensivbereich mit einem hervorragenden Spieler besetzen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat in einer Mitteilung des Klubs.

"Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Vielen Dank an die Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, dass sie mir entgegenbringen. Ich freue mich sehr darauf, schon bald mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen", so Zagadou nach der Unterschrift.

Ausbildung bei PSG

Der 24-Jährige, bei Paris St. Germain ausgebildet, stand von 2017 bis Juni 2022 bei Borussia Dortmund unter Vertrag und hat 92 Spiele für den BVB in seinem Steckbrief stehen. Den Großteil absolvierte er mit 67 Partien in der Bundesliga, 15-mal kam er in der Champions League zum Einsatz.

Nun soll er die Defensive der in dieser Spielzeit nach sieben Partien noch sieglosen Stuttgarter festigen, die am Samstag bei der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt drei Gegentore kassiert hatte.

Im Verlauf des Sommers hatte es immer wieder Gerüchte über mögliche neue Klubs für den Abwehrspieler gegeben, unter anderem war Zagadou bei der TSG Hoffenheim, italienischen Topklubs und zuletzt West Ham United als Neuzugang gehandelt worden.