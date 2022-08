Alle vier Schalker Aufstiegsspieler werben für sich

Sieben Neuzugänge standen beim lockeren 5:0 der Schalker im Pokal gegen den Bremer SV in der Startelf, besonders auf sich aufmerksam gemacht haben aber vor allem die vier Aufstiegsspieler.

5:0 in der ersten Pokalrunde, 4:0 bereits zur Halbzeit, schon 2:0 nach nur zwölf Minuten: Schalke 04 hatte gegen den Viertliga-Aufsteiger Bremer SV keinerlei Mühe. Sieben Spieler in der Anfangsformation waren Neuzugänge, von ihnen hinterließ Tobias Mohr den besten Eindruck. Und die vier Aufstiegsspieler in der Pokal-Startelf? Überzeugten allesamt!

Dominick Drexler: Zwei Treffer, jeweils per Direktabnahme: Der Mittelfeldspieler hat sich nach einer eher unauffälligen Saisonvorbereitung mit einem Doppelpack in den Vordergrund gedrängt, avancierte zum Matchwinner. "Er hat seine Startelfnominierung von Anfang an gerechtfertigt", lobte Trainer Frank Kramer. Drexler werden diese Torerfolge besonders gutgetan haben, schließlich muss sich der 32-Jährige, der mit dem Aufsteiger am Sonntag zum Ligastart auf seinen vorherigen Verein 1. FC Köln trifft, gegen viel Konkurrenz durchsetzen. Drexler sagte nach seinem ersten Pflichtspiel-Doppelpack für Schalke: "Es ist eine Auszeichnung, dass ich spielen durfte." Vor allem beim Blick auf die Bank, auf der zunächst auch Marius Bülter saß - der Aufstiegsheld mit den "24 Scorerpunkten", wie Drexler hervorhob.

Rodrigo Zalazar: Unabhängig vom Spiel gegen den Bremer SV besitzt er wohl mit die größten Chancen auf eine Stammrolle im Mittelfeld. Zalazar, der im letzten Pflichtspiel der Aufstiegssaison beim 2:1 in Nürnberg ein Tor aus 59 Metern erzielt hatte, trat nun nach nicht einmal zwei Minuten als erster Pflichtspielschütze der neuen Spielzeit in Erscheinung.

Marcin Kaminski: Sein herausragender langer Pass mündete im 3:0 durch Drexler, dazu setzte der Innenverteidiger per Kopf den Schlusspunkt zum 5:0. Der Linksfuß hat nicht zuletzt deshalb aktuell beste Chancen auf den Platz neben Neuzugang Maya Yoshida.

Thomas Ouwejan: Auf ihn und seine Standards wird es auch in der neuen Saison besonders ankommen - kein Wunder, dass der Niederländer, der in Kramers System Linksverteidiger spielen soll, auch gegen den Bremer SV bei ruhenden Bällen für Gefahr sorgte. Seine Ecke führte zu Drexlers erstem Treffer.

Tobias Mohr: Drei der fünf Treffer bereitete der auffällige Neuzugang vor. Erst gab er eine präzise Kopfballvorlage für Zalazar zum frühen 1:0, spielte später einen guten Ball in die Spitze beim Eigentor zum 4:0 von Sebastian Kmiec und vollendete sein Werk mit einer perfekten Ecke vor Kaminskis 5:0.