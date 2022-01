"Alle unversehrt": Haalands Scharmützel ohne Folgen

Auch ohne Tor sorgte Erling Haaland in Frankfurt für hitzige Emotionen. Sein Trainer hatte damit kein Problem.

Hitzige Wortgefechte am Samstagabend in Frankfurt: Erling Haaland und Martin Hinteregger. Getty Images

Als ein Twitter-User Erling Haaland nachdrücklich dazu aufforderte, seine Haare zu schneiden, antwortete der mit einem schlichten "No". Und auch sonst machte Borussia Dortmunds Angreifer am Samstagabend nicht den Eindruck, etwas Grundlegendes an sich verändern zu wollen.

Beim Spiel in Frankfurt war Haalands wilde Entschlossenheit, sein Wille, erst den 0:2-Rückstand noch zu drehen und die 3:2-Führung dann zu halten, einmal mehr greifbar - diesmal sogar fast buchstäblich: Als er sich in der Nachspielzeit mit Eintracht-Doppeltorschütze Rafael Borré an der Eckfahne anlegte, griff er sich wütend in den Schritt.

Riskierte Haaland Gelb-Rot?

Schon vorher war er mit Martin Hinteregger aneinandergeraten, der ihn beim Versuch, den Ball nach dem 2:2-Ausgleichstreffer schnell aus dem Netz zu holen, geschubst hatte. Über die Außenmikrofone war ein paarmal das F-Wort zu hören. Beide sahen die Gelbe Karte - für Haaland war es erst die zweite in dieser Saison - und hatten sich auch nach dem Schlusspfiff noch einige Worte zu sagen.

Übertrieb es Haaland diesmal? Riskierte er unnötig eine Gelb-Rote Karte? "Fußball besteht aus Emotionen, es war insgesamt ein emotionales Spiel, das hat sich so entwickelt", kommentierte BVB-Trainer Marco Rose die kleinen Scharmützel nach dem "Wild-West"-Sieg ganz gelassen.

Es sei ja auch nicht nur Haaland beteiligt gewesen in der hitzigen Schlussphase. "Da standen viele Menschen, die sich was zu sagen hatten." Rose selbst war nur Beobachter. "Ich war nicht live dabei und kann und will nicht sagen, wer Schuld hat und wer nicht. Wir sind alle unversehrt davongekommen, es gab keine Rote Karte. Das freut mich und Oli (Eintracht-Trainer Oliver Glasner, Anm. d. Red.) vor allen Dingen."

Haaland selbst äußerte sich nicht zu den emotionalen Szenen, die mit Zuschauern im Stadion vielleicht noch einmal eine ganz andere Wucht bekommen hätten. "Was für ein Start ins Jahr!", schrieb der Angreifer, der an allen drei Toren irgendwie beteiligt war, bei Twitter bloß. "Gut gemacht, Jungs."