Alle Union-Spieler zur Krebs-Vorsorgeuntersuchung in der Charité

Die jüngsten Hodenkrebs-Erkrankungen von Timo Baumgartl (Union), Sebastien Haller (Dortmund) und Marco Richter (Hertha) haben einige Verantwortliche in der Bundesliga wachgerüttelt. Die Spieler von Union Berlin waren jetzt geschlossen bei einer Vorsorgeuntersuchung.

Unions Abwehrspieler Timo Baumgartl hat nach seiner Krebsoperation und Chemotherapie beim 1. FC Union Berlin zuletzt wieder Teile des Mannschaftstrainings bestreiten können. Einen konkreten Comeback-Plan gib es derweil aber noch nicht.

Dafür hat Baumgartls Erkrankung das Bewusstsein in der Hauptstadt geschärft und die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen in den Blick gerückt. Deswegen wurde beim gesamten Lizenzspielerkader von Union am Donnerstag in der Charité Berlin eine Untersuchung durchgeführt.

Nach Angaben der Eisernen ging es für die Spieler unter der Leitung von Mannschaftsarzt Dr. med. Clemens Gwinner zur urologischen Untersuchung zu Dr. Robert Peters. Im zweiten Schritt wurden von Radiologe Dr. Markus Lerchbaumer der Hoden und der gesamte Bauchraume genau untersucht.

Gesamtes Team nimmt Untersuchungen an

"Seit einigen Jahren betreut die Charité den 1. FC Union Berlin medizinisch nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld", erklärte Gwinner. "Ich freue mich, dass wir die urologische Vorsorgeuntersuchung durch meine Kollegen Robert Peters und Markus Lerchbaumer durchführen konnten und diese vom gesamten Team angenommen wurde."

Dortmunds Stürmer Haller hatte sich jüngst per Videobotschaft für die große Unterstützung der Dortmunder Fans bedankt. Auch bei Marco Richter von Hertha BSC war im Juni ein Hodentumor entdeckt worden. Der 24-Jährige war operiert worden, hatte aber keine Chemotherapie machen müssen. Er ist ebenfalls wieder im Training. Der BVB wird hingegen noch monatelang auf Haller verzichten müssen.