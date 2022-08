Alle tippen auf Bayern - Baumgart sieht vier Kandidaten

Vor der neuen Saison herrscht unter den Bundesliga-Machern noch mehr Einigkeit als sonst. Bayern wird Meister, heißt es unisono - zumindest drei Jäger werden aber immer wieder genannt.

2020 war Florian Kohfeldt ausgeschert, 2021 Steffen Baumgart. Doch vor der neuen Saison findet sich kein Bundesliga-Trainer mehr, der auf einen anderen Meister als den FC Bayern tippt. Obwohl "Vize" Borussia Dortmund - von Kohfeldt und Baumgart damals genannt - auf dem Transfermarkt für Furore gesorgt hat, geht niemand von einem neuen Titelträger aus.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Trainern und Managern der 18 Bundesligisten, an der sich nur der 1. FC Union Berlin nicht beteiligte, während Leverkusens Trainer Gerardo Seoane wie gewohnt keinen Tipp abgeben wollte.

Watzke: "Bayern ist Topfavorit Nummer eins"

Auch der BVB selbst sieht die Bayern einmal mehr in der Pole Position. "Mit diesen Neuzugängen ist Bayern München Topfavorit Nummer eins", sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Sie verlieren in Robert Lewandowski zwar einen außergewöhnlichen Spieler, bekommen aber in Sadio Mané und Matthijs de Ligt zwei außergewöhnliche dazu."

Das Ziel Meistertitel ruft Watzke deswegen nicht aus, sagt aber immerhin: "Leipzig, Leverkusen, wir - wir alle würden es natürlich gerne mal haben, dass der FC Bayern nicht Meister wird." Auch Leipzigs Trainer Domenico Tedesco will verbal nicht in die Offensive gehen. "Wir sind ambitioniert und wollen natürlich auch das bestmögliche Ergebnis erreichen und uns erneut für die Champions League qualifizieren. Doch den Meistertitel auszusprechen oder gar als Ziel vorzugeben, wäre für uns vermessen."

Während viele Trainerkollegen in den Bayern das "Maß aller Dinge" (Bochum-Trainer Thomas Reis) sehen und auch FCB-Vorstandschef Oliver Kahn der Konkurrenz wenig Hoffnung macht ("Wir werden viel Freude haben an der nächsten Saison"), erwartet Baumgart zumindest ein offenes Rennen an der Spitze. Er tippt zwar diesmal nicht auf Dortmund, geht aber davon aus, dass "vier Teams um die Meisterschaft spielen werden: Die Bayern genauso wie der BVB, Leverkusen und Leipzig sind für die neue Saison richtig gut aufgestellt."