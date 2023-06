Alle Stanley-Cup-Sieger in der NHL seit 1918

Rekordmeister in der NHL sind die großen Montreal Canadiens, die als einziger Klub seit Gründung vor über 100 Jahren in der Liga sind. Alle Titelträger der National Hockey League seit 1918 auf einen Blick ...

Der Stanley Cup in der Hockey Hall of Fame in Toronto. Getty Images

2023 - ?

2022 - Colorado Avalanche

2021 - Tampa Bay Lightning

2020 - Tampa Bay Lightning



2019 - St. Louis Blues

2018 - Washington Capitals

2017 - Pittsburgh Penguins

2016 - Pittsburgh Penguins

2015 - Chicago Blackhawks

2014 - Los Angeles Kings

2013 - Chicago Blackhawks

2012 - Los Angeles Kings

2011 - Boston Bruins

2010 - Chicago Blackhawks



2009 - Pittsburgh Penguins

2008 - Detroit Red Wings

2007 - Anaheim Ducks

2006 - Carolina Hurricanes

2005 - *aufgrund von Tarifstreitigkeiten fiel die komplette Saison 2004/05 aus

2004 - Tampa Bay Lightning

2003 - New Jersey Devils

2002 - Detroit Red Wings

2001 - Colorado Avalanche

2000 - New Jersey Devils



1999 - Dallas Stars

1998 - Detroit Red Wings

1997 - Detroit Red Wings

1996 - Colorado Avalanche

1995 - New Jersey Devils

1994 - New York Rangers

1993 - Montreal Canadiens

1992 - Pittsburgh Penguins

1991 - Pittsburgh Penguins

1990 - Edmonton Oilers



1989 - Calgary Flames

1988 - Edmonton Oilers

1987 - Edmonton Oilers

1986 - Montreal Canadiens

1985 - Edmonton Oilers

1984 - Edmonton Oilers

1983 - New York Islanders

1982 - New York Islanders

1981 - New York Islanders

1980 - New York Islanders



1979 - Montreal Canadiens

1978 - Montreal Canadiens

1977 - Montreal Canadiens

1976 - Montreal Canadiens

1975 - Philadelphia Flyers

1974 - Philadelphia Flyers

1973 - Montreal Canadiens

1972 - Boston Bruins

1971 - Montreal Canadiens

1970 - Boston Bruins



1969 - Montreal Canadiens

1968 - Montreal Canadiens

1967 - Toronto Maple Leafs

1966 - Montreal Canadiens

1965 - Montreal Canadiens

1964 - Toronto Maple Leafs

1963 - Toronto Maple Leafs

1962 - Toronto Maple Leafs

1961 - Chicago Black Hawks

1960 - Montreal Canadiens



1959 - Montreal Canadiens

1958 - Montreal Canadiens

1957 - Montreal Canadiens

1956 - Montreal Canadiens

1955 - Detroit Red Wings

1954 - Detroit Red Wings

1953 - Montreal Canadiens

1952 - Detroit Red Wings

1951 - Toronto Maple Leafs

1950 - Detroit Red Wings



1949 - Toronto Maple Leafs

1948 - Toronto Maple Leafs

1947 - Toronto Maple Leafs

1946 - Montreal Canadiens

1945 - Toronto Maple Leafs

1944 - Montreal Canadiens

1943 - Detroit Red Wings

1942 - Toronto Maple Leafs

1941 - Boston Bruins

1940 - New York Rangers

1939 - Boston Bruins

1938 - Chicago Black Hawks

1937 - Detroit Red Wings

1936 - Detroit Red Wings

1935 - Montreal Maroons

1934 - Chicago Black Hawks

1933 - New York Rangers

1932 - Toronto Maple Leafs

1931 - Montreal Canadiens

1930 - Montreal Canadiens

1929 - Boston Bruins

1928 - New York Rangers

1927 - Ottawa Senators

1926 - Montreal Maroons

1925 - Victoria Cougars (WCHL)

1924 - Montreal Canadiens

1923 - Ottawa Senators

1922 - Toronto St. Pats

1921 - Ottawa Senators

1920 - Ottawa Senators

1919 - *aufgrund einer Grippe-Pandemie nicht vergeben

1918 - Toronto Arenas

Die aktiven NHL-Klubs mit den meisten Stanley-Cup-Siegen

1. Montreal Canadiens (24 - inklusive eines Stanley-Cup-Siegs vor NHL-Gründung)

2. Toronto Maple Leafs (13)

3. Detroit Red Wings (11)

4. Boston Bruins, Chicago Blackhawks (je 6)

6. Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins (je 5)

8. New York Islanders, New York Rangers (je 4)

10. Colorado Avalanche, New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning (je 3)

13. Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers (je 2)

15. Calgary Flames, Dallas Stars, St. Louis Blues, Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks, Washington Capitals (je 1)

Aktive NHL-Klubs noch ohne Stanley-Cup-Sieg

Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Florida Panthers, Vegas Golden Knights, San Jose Sharks, Nashville Predators, Columbus Blue Jackets, Minnesota Wild, Winnipeg Jets, Arizona Coyotes und Ottawa Senators*.



* Das gleichnamige Senators-Team, das in den 1920er-Jahren viermal den Cup gewann (und sechs weitere Male schon vor NHL-Gründung), aber schon 1934 aus Ottawa wegzog, hat mit der heutigen Franchise organisatorisch nichts zu tun.