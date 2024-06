"Alle Spieler sind bereit": Lewandowski gegen Österreich wohl in der Startelf

Polens Superstar Robert Lewandoswki wird gegen Österreich voraussichtlich in der Startelf stehen. Laut Teamchef Michal Probierz sind alle Spieler für das zweite EM-Gruppenmatch bereit.

Aus Berlin berichtet Nikolaus Fink

Polens Starstürmer Robert Lewandowski wird beim zweiten EM-Gruppenspiel gegen Österreich (Freitag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) voraussichtlich in der Startelf stehen. "Alle Spieler sind bereit", erklärte Teamchef Michal Probierz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Er hat gestern das gesamte Training normal mitgemacht." Eine endgültige Entscheidung über einen möglichen Startelf-Einsatz des Barcelona-Angreifers wird der 51-Jährige nach dem Abschlusstraining in Absprache mit dem medizinischen Team treffen.

Lewandowski hatte sich bei der Generalprobe vor der Europameisterschaft gegen die Türkei einen Muskelfaserriss zugezogen und daher das Auftaktspiel gegen die Niederlande (1:2) verpasst. Aus Sicht von Torhüter Wojciech Szczesny wäre die Startelf-Rückkehr des 35-Jährigen von großer Bedeutung: "Die Tatsache, dass Robert Lewandoswki auf dem Spielfeld steht, verändert unseren gesamten Ansatz, aber auch jenen des Gegners."

"Robert Lewandowksi ist unser bester Spieler", meinte Szczesny. "Meiner Meinung nach ist er der beste polnische Spieler aller Zeiten." Der ehemalige Bayern-Stürmer ist Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze seines Landes und würde die Mannschaft gegen Österreich als Kapitän aufs Spielfeld führen.