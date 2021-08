Alle Spiele der Frauen-Bundesliga künftig live bei MagentaSport

Ab der kommenden Saison werden alle Spiele der Frauen-Bundesliga live übertragen. Neben einzelnen Partien bei Eurosport und der ARD wird MagentaSport alle 132 Begegnungen live übertragen.

Bei MagentaSport ist aktuell bereits neben DEL und BBL auch die 3. Liga komplett live zu sehen, nun werden auch alle Partien der Frauen-Bundesliga live über das Telekom-Angebot zu sehen sein.

"Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist definitiv auf dem Vormarsch", so Michael Schuld, TV-Chef der Telekom Deutschland. "Immer mehr Traditionsklubs und Bundesliga-Vereine investieren in den Aufbau und die Weiterentwicklung ihrer Teams in der Frauen-Bundesliga." Als "folgerichtig" bezeichnet er, dass man nun auch alle Partien der Frauen-Bundesliga live ausstrahle.

Möglich wurde die Live-Produktion aller Begegnungen auch durch eine Produktionskosten-Beteiligung seitens des DFB. "Die nun gemeinsam mit der Telekom erreichte hundertprozentige Produktion aller Spiele der FYLERALARM Frauen-Bundesliga ist ein wichtiger strategischer Schritt für den Frauenfußball in Deutschland", sagt Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH. Die somit gesteigerte Sichtbarkeit der Liga eröffne "weitreichende Möglichkeiten, die Vermarktung der Liga signifikant zu steigern".

Neben der Übertragung aller Spiele durch MagentaSport wird auch weiterhin eine Partie pro Spieltag im Free-TV bei Eurosport gezeigt werden. Die ARD sicherte sich das Recht, eine weitere Begegnung pro Spieltag live zu zeigen.

Ligastart am 27.8. - FC Bayern zur Vorbereitung in die USA

Los geht es mit der Frauen-Bundesliga am 27. August um 19.15 Uhr mit der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen SC Freiburg. Der deutsche Meister FC Bayern München trifft zwei Tage später zum Ligastart auf Werder Bremen. Zuvor bestreitet der Titelverteidiger zwei Testspiele in den USA: Am 18. August trifft der FCB um 23 Uhr (MESZ) auf Paris St. Germain, am 21. August lautet der zweite Gegner Racing Louisville FC oder Chicago Red Stars. Beide Spiele zeigt MagentaSport live und kostenlos.