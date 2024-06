"Alle sind untröstlich": DFB-Auftaktgegner Schottland muss auf Dykes verzichten

Nächste negative personelle Nachricht für die schottische Nationalmannschaft: Stürmer Lyndon Dykes fällt für die Europameisterschaft aus.

Das Verletzungspech bei Deutschlands EM-Auftaktgegner Schottland reißt nicht ab. Nachdem mit Aaron Hickey, Nathan Patterson und Lewis Ferguson gleich drei Stammspieler verletzungsbedingt nicht ins vorläufige Aufgebot berufen worden waren, gab die Scottish FA am Samstag einen weiteren Ausfall bekannt. Lyndon Dykes wurde aufgrund einer Verletzung aus dem Kader gestrichen. "Das tut uns sehr leid für dich, Lyndon, aber wir wissen, dass du bald wieder im Trikot Schottlands auflaufen wirst", schrieb der Verband auf X.

Die Verletzung hatte sich der 28-jährige Angreifer im Freitagstraining zugezogen. "Alle Jungs sind untröstlich für Lyndon, es ist einfach eine verrückte Sache, die passiert ist", erklärte Mitspieler Ryan Christie bereits vor der offiziellen Verkündung im Gespräch mit BBC Scotland. Anschließend fuhr er fort: "Es gibt nicht viel, was wir ihm zu diesem Zeitpunkt sagen können. Wir versuchen einfach, ihm den Rücken zu stärken, und ich bin sicher, er wird uns unterstützen." Das Fehlen eines weiteren Stammspielers sei jedenfalls "frustrierend".

Wer beginnt im Sturm: Adams oder Shankland?

In der Qualifikation stand der physisch starke Dykes in allen acht Spielen auf dem Feld: Fünfmal von Beginn an, dreimal als Joker. Großen Anteil besaß der Stürmer unter anderem am Erfolg in Norwegen (2:1), das in der Gruppe A sicherlich als direkter Konkurrent im Rennen um die Qualifikation angesehen wurde. Vor gut einem Jahr glich er zunächst in der 87. Minute zum 1:1, ehe er 104 Sekunden später den Siegtreffer von Kenny McLean vorbereitete.

Zwei Spieler kommen als Ersatz für Dykes infrage. Ché Adams und der Torschützenkönig der Scottish Premiership Lawrence Shankland sind die beiden verbliebenen Mittelstürmer im Kader von Steve Clarke. Neben den Trainingseinheiten kann sich das Duo noch in zwei Freundschaftsspielen empfehlen. Am Montag treffen die Schotten auf Gibraltar (in Portugal) und am Freitag auf Finnland (in Glasgow). Genau sieben Tage nach dem letzten Test eröffnen die "Bravehearts" in München gegen die DFB-Elf das Großereignis.